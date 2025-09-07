“ต้นหอม” ไม่รู้สึกผิด เต้นบังคนอื่นในคอนเสิร์ต

“ต้นหอม ศกุนตลา” แจงดรามาเต้นบังคนอื่นในคอนเสิร์ต ส่วนตัวไม่รู้สึกว่าผิด ลุกเต้นเพราะนักร้องบอกให้ลุก ส่วนคนที่ทำหน้าเซ็ง คือเพื่อนที่เมาและอินกับเพลงก่อนหน้านั้นอยู่ ลั่นให้คนเดือดร้อนเป็นคนในคอนเสิร์ต ไม่ใช่คนอยู่บ้าน ถ้าทนเห็นคนเต้นไม่ได้ ให้จัดการที่ตัวเอง
เรียกว่าความมันเป็นเหตุ สำหรับ “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” หลังลุกขึ้นเต้นในคอนเสิร์ต “สามตัวบน คอนเสิร์ต ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย” ของ 3 ตัวแม่ อย่าง ตั๊ก ศิริพร เอี่ยมสุข, สุนารี ราชสีมา และ ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ แล้วมีคอมเมนต์ดรามาบอกว่าตนและเพื่อนรัก “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร” และ “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” ลุกขึ้นเต้นทำไม บังคนข้างหลัง แถมยังมีคนทำหน้าเซ็ง เพราะโดนบังด้วย ล่าสุดวันนี้ (7 ก.ย.) ได้เจอต้นหอม ที่มาร่วมงานเปิดตัว “JILS Protein (Plant-Based Protein)” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าคนดรามา ก็คือคนที่ไม่ได้ไป
“ดรามาลุกขึ้นเต้นในงานคอนเสิร์ตแล้วล่าสุด อันนี้ขอโทษล่วงหน้าเลย ไม่ได้ขอโทษคลิปนี้ ขอโทษคลิปอื่น เพราะมีคลิปอื่นที่เต้นในที่สาธารณะด้วย คือถ้าเต้นในงานคอนเสิร์ตแล้วกังวลใจ คลิปอื่นโดนแน่ ก็มอบตัวไปก่อนเลย ถ้าเห็นคลิปอื่นนะคะ ส่วนเรื่องดรามาเต้นในคอนเสิร์ต ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิด เพราะคอนเสิร์ต 3 ชั่วโมง เต้น 10 นาที ตอนนักร้องบอกว่าช่วยกันลุกขึ้นเต้นหน่อย แต่ถ้าเราสังเกตดีๆ อายุนักร้องอะ คนที่มาดูส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ แล้วเราวัยรุ่นสุด เป็นโซน VIP โซนวัยรุ่น แล้วมันไม่มีใครลุก แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่จอยนะ แต่ด้วยผู้ใหญ่เยอะ ป๋อมแป๋มก็บอกว่ามึงลุกขึ้นเต้นช่วยแม่หน่อย รัศมีแขช่วยแม่หน่อย คอนเสิร์ตสุดท้ายแม่แกแล้ว เราก็ลุกไปค่า คือตอนไอซ์ ศรัณยู เราก็ไม่ได้ลุก แต่พอเป็นเมดเลย์สุดท้ายเราก็ลุก เป็นการให้กำลังใจนักร้อง
แล้วคนในงาน พอเราลุก สักพักเขาก็ลุกตาม ส่วนคนที่นั่งหน้าเซ็งอะ คือเพื่อนเรา แล้วคือไม่ได้เซ็ง แต่เมา ลุกไม่ไหว เต้นไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วเขาเป็นแฟนคลับแม่สุนารี เขากำลังซึ้งกับสองมือกราบลงอยู่ (ด่าเพื่อนไหม เพราะเพื่อนทำให้โดนด่า?) ก็บอกว่ามึงไปแก้ให้หน่อยนะ เพราะมึงทำหน้าเซ็ง มันก็ไปถามให้ ว่าไม่ได้เซ็งค่ะ เมาค่ะ ลุกไม่ไหว
ซึ่งคนที่ดรามาคือคนไม่ได้ไป คนไปส่วนใหญ่จะบอกว่าพี่อยากลุกมาเลย แต่ไม่ได้ลุก ก็คือเขาอาจจะห่วงใย โดนที่ไม่รู้สี่รู้แปด ขอให้ได้คอมเมนต์ ก็จะสละเวลาอธิบายให้แล้วกัน ถ้ากังวลใจแทนคนข้างหลังว่าบัง หอมนั่งฝั่งขวาสุด เวทีอยู่ซ้าย ข้างบนมีจอใหญ่ หอมอาจจะยังถ้าเขามองหาเพื่อนเขาข้างหน้าก็ได้ อันนี้ให้คลายกังวลใจ ว่าไม่ได้บังอย่างแน่นอน แล้วต่อให้บังในคอนเสิร์ต ก็คืออดทนเท่านั้น เพราะมันเป็นการรวมพลของคนบันเทิง เรามาสายบันเทิง เราต้องการมาสนุก มาคอนเสิร์ตเต้นได้ แต่ถ้าโอเค อาจจะเป็นมิติใหม่ ว่ามันควรเต้นในงานคอนเสิร์ตหรือไม่ ก็ให้สร้างท็อปปิดขึ้นมา แล้วรณรงค์กันใหม่เลย
แต่ถ้าในเคสหอมเนี่ย ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ 10 นาทีท้ายคอนเสิร์ตที่เราเต้น หอมว่าไม่ได้ดูแย่ เราคิดแล้ว แต่คอมเมนต์เขาพูดว่า ถ้าใครจะเต้นก็ต้องอยู่โซนยืน โซนนั่งก็สำหรับนั่ง หอมเลยตอบว่าฉันคือพนักงานของบริษัทเอไทม์ ที่จัดคอนเสิร์ตมากที่สุดในประเทศไทย เราไม่มีโซนยืน มันน้อยมากที่จะมีคอนเสิร์ตโซนยืน แล้วจะแจ้งคุณพี่ว่า อย่าเข้าคอนเสิร์ต เจ เจตริน หรือ ติ๊นา เพราะสลัดเก้าอี้ตั้งแต่เพลงแรก คุณพี่จะอกแตกตาย ถ้าทนเห็นคนเต้นไม่ได้ เขาก็ตอบมาว่าให้ไปบอกบริษัทเธอ ให้แก้ไขจุดนี้ นี่เลยตอบว่าแก้ที่คุณพี่เถอะค่ะ เราลองแก้ที่ตัวเองก่อน ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ ให้นอนอยู่บ้าน คอนเสิร์ตเต้นได้ ในมุมของเรา ถ้าใครจะเดือดร้อน ให้เป็นคนในคอนเสิร์ตเดือดร้อน คนอยู่บ้านไม่ต้องกังวลใจค่ะ”
สะใจมากกับชุดเว้าสูงของ “สุนารี ราชสีมา”
“สะใจมาก ตอนแม่สลัดผ้าถุง บอกนี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของแม่แล้ว แบบว้าว เจโลมาก (เจนนิเฟอร์ โลเปซ) คือคนคนหนึ่งไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้ มันทำได้จริงๆ เพราะฉะนั้นเอาชีวิตเราเป็นหลัก ว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุขไหม มันเดือนร้อนใครไหม อยากให้ทุกคนปรับที่ตัวเองดูก่อน”