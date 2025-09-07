“PP Krit” ปล่อยซิงเกิลจากอัลบั้มใหม่ “What’s going on” ถ่ายทอดความคิดถึงที่เก็บซ่อนไว้ในใจ พร้อมชวน “เอม สรรเพชญ์” ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอ

คัมแบคอีกครั้ง!! เมื่อล่าสุด “PP Krit Entertainment” ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของศิลปินสุดฮอต “PP Krit” (พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) กับเพลง “What’s going on” เพลงช้า POP R&B เมโลดี้กินใจ ที่ถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงคนรักเก่า ผ่านคำถาม “What’s going on ในตอนที่เราไม่เจอ” กับความรู้สึกคิดถึง และเรื่องราวที่อยากรู้มากมายข้างในใจ แต่ทำได้แค่ต้องเก็บเอาไว้
โดยเพลง “What’s going on” เป็นหนึ่งในเพลงจากอัลบั้มใหม่ของ “PP Krit” ที่ได้นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่เคยร่วมงานกันมาแล้วอย่าง “แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์”ได้เล่าเรื่องราวด้วยเนื้อหาที่เรียบง่ายแต่ตรงหัวใจถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของพีพี ที่ให้ความรู้สึกทั้งจริงใจและเปราะบางในทุกถ้อยคำ
ในพาร์ทของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กำกับโดย “หลิน-รินรดา” และกำกับภาพโดย “ตั้ง-ตะวันวาด” (TangBadVoice) ที่เล่าเรื่องราวของคนสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกทั้งใบของกันและกัน ผ่านคอนเซปต์ “ร้านขายฝัน…ถึงแฟนเก่า” ที่พีพีเอาความฝันที่เปรียบแทนความทรงจำกับแฟนเก่ามาขาย และทุกครั้งที่ขายความฝันออกไป ก็เหมือนได้เอาความทรงจำที่มีออกไปทีละนิด และหากขายครบ 100 ครั้ง ความคิดถึงจะหมดไปและนาฬิกาใจจะกลับมาเดินอีกครั้ง โดยเพลงนี้ได้ “เอม-สรรเพชญ์ คุณากร” มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อีกด้วย
“พีพี กฤษฏ์” กล่าวว่า “สำหรับเพลง What’s going on เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ ๆ มากครับ เพลงนี้เป็นเพลงช้าที่มีความเป็น R&B เล็กน้อย ซึ่งวิธีการร้องก็มีความแตกต่างจากเพลงอื่น ๆ มีเทคนิคการร้องหลบที่ต้องใช้ลมเยอะขึ้น รวมถึงการใส่ Dynamic ในหลายคำ ทำให้เป็นความท้าทายที่ยากพอสมควรเลยครับ ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้สามารถตีความได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ จะมองว่าเป็นความคิดถึงเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานก็ได้ คนที่เราเคยสนิทแต่วันหนึ่งกลับห่างกันไป หรือแม้แต่ความรู้สึกที่มีต่อแฟนเก่าครับ เพลงนี้ทำให้เราคิดถึงใครสักคนขึ้นมาอีกครั้ง สามารถส่งเพลงนี้ไปถามคำถามได้เลย เพราะในเนื้อเพลงนี้เต็มไปด้วยคำถามที่แทนความรู้สึกไว้เยอะมากครับ และที่สำคัญเพลงนี้ได้พี่แอ้มกลับมาร่วมงานกันในฐานะโปรดิวเซอร์และเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองให้อีกครั้ง หลังจากที่เคยทำเพลงลังเลให้มาก่อนหน้านี้ครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพลง What’s going on ไว้ด้วยนะครับ เป็นซิงเกิลใหม่ของพีเอง สามารถไปดู MV กันได้แล้ว ที่ YouTube : PP Krit Entertainment และสามารถฟังเพลงกันได้แล้วในสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผม”
สามารถฟังเพลง “What’s going on” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “PP Krit” ได้แล้ววันนี้ใน Music Streaming ทุกช่องทาง และติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ทาง
