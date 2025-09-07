“บอส ชัยกมล” สานต่อความตั้งใจ ทำบุญ สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

หลังจบจากคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดไปเมื่อต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” ก็เดินหน้าสานต่อความตั้งใจของตัวเองเป็นปีที่ 3 กับการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากขายสินค้าคอลแลคชั่น FREEZER COOL CLASH และ Merchaindise Dream warrior concert ภายในงานคอนเสิร์ต “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT” ไปทำบุญเพื่อส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปีนี้เลือกเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) และ โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) โดยได้นำทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับน้องๆ งานนี้หนุ่มบอสเดินทางไปพร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่ โดยน้องๆ รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้เรียกได้ว่าอิ่มสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้า
