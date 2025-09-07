“สามตัวบน คอนเสิร์ต” ทำถึงทุกโมเมนต์ ‘ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย’ สมศักดิ์ศรีคอนเสิร์ตทิ้งทวน 3 ตัวแม่ “ตั๊ก - สุนารี - ฮาย”

ผ่านไปแล้วสำหรับ “สามตัวบน คอนเสิร์ต” ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย วาไรตี้คอนเสิร์ตครั้งแรก และครั้งสุดท้าย ของ 3 ตัวแม่ อย่าง ตั๊ก - ศิริพร เอี่ยมสุข, สุ - สุนารี ราชสีมา, ฮาย - อาภาพร นครสวรรค์ ตัวท็อปดีว่าระดับตำนานของวงการเพลงไทยสากล - ไทยลูกทุ่ง การันตีคุณภาพจากผู้จัดคอนเสิร์ตแถวหน้าของไทย “หนีกรุงคอนเน็ค” ที่ได้เนรมิตคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ดึงศิลปินคิวทอง ร่วมประกบแขกรับเชิญคนพิเศษระดับอีลิทของวงการฯ ร้อยเรียงโชว์สุดตระการตาได้อย่างครบรสทั้ง ร้อง - ทอล์คพาคนดูฟินกับเพลงฮิตแบบฉ่ำหู ขำจนกรามค้าง และเสียน้ำตากับความปลาบปลื้มที่มีต่อศิลปินทั้ง 3 ตลอดกว่า 20 ปีในวงการบันเทิง ณ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ เมื่อวานก่อน
เริ่มโชว์ด้วยการปรากฏตัวของ ตั๊ก - ศิริพร เอี่ยมสุขกับอินโทรเพลง CRAZY IN LOVE ก็สามารถเรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มฮอลล์ ตามมาด้วยการเปิดตัว สุ - สุนารี ราชสีมา ด้วยเพลง โบว์รักสีดำ และเพลง โบว์แดงแสลงใจจาก ฮาย - อาภาพร นครสวรรค์ ก่อนที่จะแท๊กทีม 3 ตัวแม่ด้วยเพลงสนุกๆอย่าง น้องนอนไม่หลับ พร้อมชุดราตรีเปิดตัวประดับกระจกสีเงินสุดอลังการ หลังจากนั้นจึงได้เวลาพูดคุยทักทายแฟนเพลงโดยแม่ๆทั้ง 3 ถึงกับก้มลงกราบแฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตร่วมกันในครั้งนี้เลยทีเดียว
หลังจากนั้นจึงได้เวลาของโชว์เดี่ยวของแต่ละคน ที่ขนเพลงดังระดับตำนานมาร้อง นำโดย ‘แม่สุ’ กับเพลง กลับไปถามเมียเธอดูก่อน, สุดท้ายที่กรุงเทพ ที่เรียกได้ว่ายังคงความไพเราะแบบออริจินอล เหมือนกินแผ่นเสียงเข้าไปจริงๆ ต่อด้วย ธุรกิจเธอ, ฉันไม่ใช่นางเอก จาก ‘แม่ตั๊ก’ เพลงฮิตติดหู พาคนดูร้องตามกันได้แบบท่อนต่อท่อน และปิดท้ายด้วย ‘แม่ฮาย’ กับเพลง บัญญัติรัก, ฉันกลัวหลักสี่ ที่กลายเป็นกระแสจากชาว TikTok จนกลายเป็นแผ่นเสียงยอดฮิตในช่วงที่ผ่านมา ช่วยไฮป์ความสนุกให้ผู้ชมทะลุขีดจำกันไปอีกขั้น
และถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับแขกรับเชิญคนแรก เจ้าของฉายา ‘ลูกชายแห่งชาติ’ ไรอัล กาจบัณฑิต ขวัญใจแม่ยกในรายการไมค์หมดหนี้ ผู้ครองแชมป์ 200 สมัย จัดโชว์เพลงแรกร่วมกับ ‘3 แม่’ ด้วยเพลง ภูมิแพ้กรุงเทพฯก่อนเบรคพูดคุยความรู้สึก พร้อมรับช่อดอกไม้และมาลัยเงินสดจนล้นคอจากแฟนคลับ พร้อมทัพพี่ๆน้องๆศิลปินดาราร่วมเดินทางมายินดีกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม อาทิ ดีเจต้นหอม-ศกุนตลา, ป๋อมแป๋ม - นิติ, ศิริพร อำไพพงษ์, ดาว มยุรี, ไก่ สมพล, อ้วนรีเทิร์น, อาจารย์เป็นหนึ่ง ฯลฯ หลังจากนั้นแม่ๆ จึงฝากเวทีไว้กับ ‘ไรอัล’ จัดเต็ม 3 เพลงใหม่อย่าง นิยามของน้ำตา, ลูกอ้อน และเชื่อฉัน
หลังจากนั้นขอเปลี่ยนมู้ดกับการเซ็ตฉากละครสั้นคอมเมดี้ของ ‘ตั๊ก - สุ - ฮาย’ ที่สวมบทบาทพนักงานหมุนรางวัลประจําอุปกรณ์กองสลากฯ โดยหลังหมุนปรากฏว่าทั้ง 3 คนถูกรางวัลใหญ่ จึงยกกันไปเที่ยวบาร์โฮสเพื่อหาความสุข จนมาเจอกับ ‘แก๊งค์แฟน(ผัว)ฉัน’ อย่าง นุ้ย เชิญยิ้ม, บอล เชิญยิ้ม, ตั๊ก บริบูรณ์ รับบทบาร์โฮสหนุ่มตัวท็อปของร้าน เอนเตอร์เทน 3 แม่ให้ฟินทะลุปรอท เสิร์ฟท่าเต้นยั่วๆ พร้อมลีลาการเอาใจลูกค้าแบบไม่มีใครยอมใคร เรียกเสียงฮาจนกรามค้างจากผู้ชม พร้อมโชว์เพลง ต.ล.ก. และฝากเลี้ยงให้คนดูติ๊กถูกความสนุกเกินคาดไปอีกข้อ
ถึงช่วงโชว์พลังเสียงแห่งดีว่า 3 แม่ก็พร้อมประชันพลังเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร ครั้งนี้ขอจับคู่ฟาดกันแบบตัวต่อตัว เริ่มด้วย ‘สุ-ฮาย’ กับเพลง อาจจะเป็นคนนี้ ต่อด้วยเธอปันใจ ที่เป็นการจับคู่ ‘ตั๊ก - สุ’ และปิดพาร์ทประชันคู่ด้วย ‘ฮาย - ตั๊ก’ ด้วยเพลง เสียใจได้ยินไหม ที่ทำเอาแฟนเพลงในฮอลล์สุดประทับใจ เพราะทั้ง 3 แม่ฟาดกันยับด้วยพลังเสียงสูงเสียดฟ้า ไฮโน๊ตทะลุเพดานฮอลล์ UOB LIVE อีกทั้งยังถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างมีชั้นเชิง ยังไม่หมดเท่านั้น งานนี้ ‘แม่สุ’ ยังจัดเซอร์ไพร์สชุดใหญ่กับชุดบอดี้สูทเว้าสูงสุดแซ่บมาอวดหุ่นเซี๊ยะ แบบที่ แม่ฮาย-แม่ตั๊ก ก็อดแซวไม่ได้จริงๆ
ต่อจากนั้นก็ได้เวลาของแขกรับเชิญลำดับที่ 3 กับนักร้องหนุ่มเสียงเพราะ ‘ไอซ์ ศรัณยู’ ที่ขึ้นมาร่วมจอยกับ 3 แม่‘ตั๊ก - สุ - ฮาย’ เรียกเสียงกรี๊ดด้วยเพลงฮิตตลอดกาลอย่างคนใจง่าย ทำเอาผู้ชมเต้นตามท่าซิกเนเจอร์ของเพลงนี้กันยกฮอลล์ ก่อนปล่อยให้หนุ่มไอซ์ โชว์ต่ออีก 2 เพลง ยกมาทั้งสวน และ 30 ยังแจ๋ว
และแน่นอนว่าทั้ง 3 ศิลปินเป็นดีว่าตัวท็อปของวงการเพลงขนาดนี้ ต้องมีเพลงฮิต No.1 ประจำตัวอยู่แล้ว เริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ประจำแก๊งค์ กับเพลง กราบเท้าย่าโม - สุ สุนารี, หมดห่วง - ตั๊ก ศิริพร, เชพบ๊ะ - ฮาย อาภาพร ที่สะกดผู้ชมเอาไว้อย่างอยู่หมัด ทำเอา ‘แม่ตั๊ก’ เสียน้ำตาด้วยความซึ้งใจ จนร้องไม่ออก แต่ผู้ชมทั้งฮอลล์ส่งกำลังใจด้วยการพากันร้องตามท่อนต่อท่อนตลอดทั้งเพลง ก่อนไปสนุกกันต่อด้วยเพลงเร็ว สร้างพลังดีๆให้ศิลปินอิ่มใจในค่ำคืนสุดพิเศษ
ต่อด้วยแขกรับเชิญคนสุดท้าย ‘อิงฟ้า วราหะ’ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มาพร้อมเสียงหวานๆ กับเพลง จื่อบ่, ชอบมั้ย, บังเอิญมันได้อ่ะ และแน่นอนว่าระดับ ‘อิงฟ้า’ ปรากฏตัวแฟนคลับก็พร้อมซัพพอร์ตด้วยช่อดอกไม้ และพวงมาลัยเงินสดสุดอลังการเป็นกำลังใจให้เกสท์สาวสวยของเราแบบจัดเต็มเช่นเคย กปิดท้ายด้วยเมดเล่ย์เพลงแดนซ์ชุดแรกด้วย นางแมว, เจ็บกระดองใจ, เสียมั้ย, นินจา, Rocket Festival (สัญญาเดือนหก) ตามมาด้วยเมดเล่ย์ปิดท้ายความสนุกกับเพลง อารมณ์เสีย, มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น, เลิกแล้วค่ะ สร้างความสุข - สนุก - ฮา ใส่กระเป๋ากลับบ้านไปให้คนดูอิ่มใจไปตามๆ กัน