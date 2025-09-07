ผจก. “เจน ญาณทิพย์” เย้ย! พระสงฆ์ยังไม่มีญาณเลย คนอิจฉาอย่ามาแข่งบุญวาสนา

โดนขุดเละอีกราย สำหรับ “เจน ญาณทิพย์” หลังถูกเปิดโปงว่าอ้างตัวเป็นผู้วิเศษเรี่ยไรเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวนำเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์ เปิดขาย “กรามหมู” บอกเป็นของดีที่เทวดาให้มา ป้องกันโรคคางทูม คุณไสย มนต์ดำ จนตกเป็นข่าวกระฉ่อนสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาเคลียร์เรื่องดังกล่าวว่าแท้จริงเป็นอย่างไร
ล่าสุด ได้มีการเผยแพร่คลิปที่ “รุ้งตะวัน” ผู้จัดการส่วนตัวของ “เจน ญาณทิพย์” กำลังจวกคนที่อิจฉา เจน ญาณทิพย์ อย่างถึงพริกถึงขิง โดยมี เจน นั่งอยู่ข้างๆ พร้อมเย้ยว่า คนอิจฉา อย่ามาแข่งบุญวาสนากับ เจน ญาณทิพย์ ที่มีทั้งญาณ หุ่นดี แถมเบ้าหน้าฟ้าประทาน พระสงฆ์ยังไม่มีญาณเลย
“บุญบารมีของคนคนนี้ แข่งอย่างไรก็แข่งไม่ได้ คุณเห็นคนสวยในบ้านเมืองเยอะไหม คนมีความสามารถก็เยอะแต่ถามว่าดังไหม ไม่ดังนะ คุณจะมาแข่งกันได้อย่างไร ก็เหมือนคนที่อิจฉาอาจารย์เจน จะไปแข่งกับเขาได้อย่างไร เบ้าหน้าเขาก็ฟ้าประทาน หุ่นก็ดี ความสามารถเขาก็มี เขามีญาณ คุณสะสมกี่ชาติคุณจะมีญาณได้ มันสะสมไม่ได้หรอกค่ะ
แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ พระสงฆ์องคเจ้ายังไม่มีญาณเลย คุณแข่งให้ตายเถอะ เตี้ยหม้อต้อจะแข่งอย่างไร เบ้าหน้าก็ดำจะแข่งอย่างไร ดูหนังหน้าตัวเองกันด้วย มันแข่งไม่ได้ อิจฉาไปก็ได้รับแต่กรรมสู่ตัวเอง อิจฉาไปก็เท่านั้นแหละ”