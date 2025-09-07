“เต้ ปิยะรัฐ” ลั่น The Face Thailand S6 กลับมาสมศักดิ์ศรีแม้จะโดนด่าแต่คนก็ดู เป็นดาวยั่วจนตึงกับ “มารีญา-แอนโทเนีย-แพนเค้ก” หวังไม่ติดใจกัน

“เต้ The face” เผยมีความสุขกับการทำ The Face Thailand Season 6 กลับมาสมศักดิ์ศรีแม้จะโดนด่าแต่คนก็ดู แถมหลังกองก็ต้องเล่นเกมเป็นดาวยั่วโมโห 3 เมนเทอร์ จนสถานการณ์ตึงไปหมดจนรู้สึกโคตรจะนอยด์ แต่ก็มีความสุขมากหวัง “มารีญา-แอนโทเนีย-แพนเค้ก” ไม่ติดใจตน ขอบคุณทุกคนที่มาเติมไฟให้ในการทำงานให้กับตน
จบลงแล้วกับรายการ The Face Thailand Season 6 ไปอย่างไม่ค้านสายตา สำหรับ “บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค” ที่คว้าแชมป์ The Face Thailand Season 6 ทีมเมนเทอร์แพนเค้ก (เขมนิจ จามิกรณ์)
“เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” รองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการสร้าง The Face Thailand ได้เผยถึงการทำงานในซีซั่นนี้ หลังจากที่หายไปนานหลายปี รวมถึงดรามาเบื้องหลังต่างๆ ตลอดชีซั่น แม้จะนอยด์ทั้งศึกในและศึกนอก แต่แฮปปี้มาก ขอบคุณทุกคนที่มาเติมไฟในการทำงานให้กับตน
“ขอบคุณทุกคนที่ดูไปด่าไป ถึงด่าแต่ก็ดู ขอบคุณที่มาเติมไฟให้กัน มีความสุขมากครับ มีความสุขที่ได้ทำงานกับเมนเทอร์ใหม่ๆ เด็กๆ รุ่นนี้คือเขาพร้อมใช้จริงๆ มั่นใจแบบถูกที่ถูกทาง ถูกเวลา เหมาะสมทุกอย่าง ดีใจที่ได้ร่วมงานกับลูกๆ ทุกคน
ครั้งนี้คือมากันแบบสมศักดิ์ศรี สง่างามมากๆ ตามแบบฉบับเมนเทอร์ใหม่ที่เขาได้คิดของเขากันเอง เราให้แต่ละคนนิยามความงามของตัวเอง ปีนี้เรารู้สึกว่าความงามเป็นยังไง มีคุณค่ายังไง แต่ในการแข่งขันมันก็จะมีการฟาดฟัน แต่ในที่สุดเราได้เรียนรู้อะไรจากการแข่งขันคราวนี้ รู้จักการเป็นทีมเวิร์ก แพ้ ชนะ รู้สามัคคี ในแคมเปญสุดท้ายเราจะเรียนรู้ในการเสียสละได้ไหม ถ้าเราจะก้าวเป็นผู้นำคนต่อไป ไม่ยึดติด ปล่อยวางได้ไหม
สำหรับเต้ ลูกๆ เข้าตาทุกคน รู้สึกภูมิใจกับเขาทุกคน แต่ยังไงก็แล้วแต่การแข่งขันต้องมีผู้ชนะคนเดียว บางคนก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ เมนเทอร์ใหม่ มีวิดๆ บางทีมเกือบจะไม่มีไฟนอลวอล์กแล้ว ด้วยดวงและโชคช่วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้ยังมาถึงจุดนี้กันได้ เสร็จวันนี้สามารถทำงานได้เลย ทำงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพด้วย”
เผยซีซั่นนี้รับบทเป็นดาวยั่ว (โมโห) ตอบประเด็นหลายคนคาใจดีลลับ กติกาพิเศษสำหรับทีมมารีญา ทำการแข่งขันตึงทั้งซีซั่น
“วันนั้นที่ทำดีลน่าจะอีพี 5 เรารู้แล้วว่าคงจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างกับรายการสำหรับมารีญา (มารีญา พูลเลิศลาภ) ที่จะเซฟ 2 คนนั้นไว้สำหรับไฟนอลวอล์ก จะตีความได้หลายแบบ แล้วนี่ต้องเดินออกไปเคลียร์เองหน้ากอง คิดว่าคงต้องไปคุยกับมารีญาเอง ก็ชัดเจนขึ้นวันนั้นว่าเราหมายความว่าอะไร ต้องขอบคุณมารีญาด้วย มันยากที่จะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่ง ก็ช่วยเขา ก็ได้ข่าวว่าลูกๆ มีบางคนน้อยใจ กองก็ตึง พูดเลยว่าตึง ตึงตลอด ก็บอกแล้วว่าซีซั่นนี้รับบทเป็นดาวยั่ว ยั่วโมโห
ยอมรับว่าเมนเทอร์ทั้ง 3 คน รับแรงกดดันได้โคตรดี โคตรดีเลย ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆ เราเลยถ้ากดดันไม่ได้งั้นก็ยั่วโมโหก็ได้”
พูดถึง 3 เมนเทอร์ มารีญา-แอนโทเนีย-แพนเค้ก
“มารีญา ต้องขอบคุณเขามากๆ เขาเป็นฮาร์ตบีท เป็นคลื่นหัวใจ เป็นดวงใจของซีซั่นนี่เลย ไม่มีเขามันจะไม่มีคลื่นหัวใจให้รายการ แอนโทเนีย (แอนโทเนีย โพซิ้ว) เขาเป็นวิสัยทัศน์ เป็นวิชั่นของปัจจุบันและอนาตต เป็นแก้วตาดวงใจ แพนเค้ก เขาเป็นจิตวิญญาณ เขาเป็นดวงแก้ว เขามีสปิริตที่ดีมาก ดวงตา ดวงใจ ดวงแก้ว ในตัวเขาเอามาประกอบกันแล้วทำให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากๆ ขอบคุณมากๆ ที่ไว้ใจกันตนา เลือกกันตนา เรารู้ว่าทั้ง 3 เมนเทอร์เขามีโอกาสเลือกทำงานกับใครก็ได้ แต่เขาเลือกทำงานกับกันตนา ขอบคุณที่ไว้ใจกัน และขอโทษที่ยั่วโมโหตลอดเวลา
(ภูมิใจไหมที่ดึงอีกมุมนึงของ 3 คนนี้มาได้ให้แฟนๆ ได้เห็น มีหลายมุมที่คนไม่เคยเห็นทั้ง 3 คนนี้?) ภูมิใจแต่บางทีก็นอยด์ โคตรนอยด์เลยว่าเขาจะเข้าใจเราไหม สิ่งที่มันเกิดขึ้นในการแข่งขัน มันต้องมานั่งดูเขาตอนออกอากาศว่าวันนั้นเราคิดอะไร หวังว่าจะไม่ติดใจ แม้มันจะมีจุดเดือดแต่สุดทัายต้องถามคนดูจริงๆ ว่าชอบไหม สนุกไหม ยังรักกันอยู่รึเปล่า”
ตอบคำถาม Master Mentor “แอน ทองประสม” จะมากี่โมง ลั่นจับมือทำงานกันตลอด แม้จะไม่โผล่หน้าจอ
“ความจริงแล้ว มาสเตอร์เมนเทอร์แอน เป็นคนที่ควบคุมเกมรวมกับคุณเต้ อยู่เบื้องหลัง แต่อาจจะอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆ ไปหน่อยรึเปล่า แต่ถ้านับคุณเต้ก็ไม่ค่อยปรากฎตัวนะในซีซั่นนี้ เราอยากปล่อยให้เมนเทอร์ใหม่กับผู้เข้าแข่งขันประพฤติปฎิบัติเล่นเกมกันเอาเองพอสมควร เอาเป็นว่าแรงบันดาลใจในการทำซีซั่นนี้ คือพี่แอน ทองประสม คุณเต้ คุยกับพี่แอนคนแรกเลย ตั้งไข่ที่พี่แอนเลย ความที่เราเป็นผู้จัดด้วยกัน เราจะเข้าใจบางอย่าง เราก็วางแผนวางกลยุทธ์ด้วยกันเงียบๆ ซึ่งจริงๆ ไม่ได้ตั้งใจเงียบ เพียงแต่เราไม่อยากปรากฎตัวบ่อยจนเมนเทอร์และเด็กๆ ไม่ได้ทำงาน เบื้องหลังคือแม้จะไม่ได้เห็นพี่แอนในซีนแต่พี่แอนอยู่ด้วยตลอดนะ เป็นความตั้งใจครับ
เราคุยกับพี่แอนชัดเจนว่าเลยพี่แอนเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์แบบที่พี่แอนอยากจะเป็นเลย เพราะเราต้องการสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บอกพี่แอนเราทำงานร่วมกันนะพี่ๆ (ที่มาออกเยอะไม่ได้เพราะติดพรีเซ็นเตอร์?) ถ้าเป็นแบบนั้นแพนเค้กจะมาไม่ได้เลย เพราะเขามีพรีเซ็นเตอร์เยอะมาก พี่แอนไม่มีข้อจำกัดการทำงานอะไรกับเดอะเฟซเลย เราสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกัน เพราะเราสนิทกัน เราออกกำลังกายด้วยกัน เราเข้าใจกัน”