“บิลลี่ โอแกน” ยินดี “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ ตำแหน่งสำคัญของประเทศ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญบางรักเหมือนกัน

โพสต์ข้อความยินดีกับ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หลังนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย สำหรับนักร้องชื่อดัง “บิลลี่ โอแกน” งานนี้บิลลี่เผยเป็นศิษย์เก่าสถาบันเดียวกับอนุทิน พร้อมขอให้อนุทิน รักษาตัวเองให้ดีๆ เชื่อจะสร้างผลงานและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
“ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับเสนอชื่อและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 รักษาตัวให้ดีๆ นะครับ คุณอนุทิน ดีใจที่มีศิษย์เก่าอัสสัมชัญบางรัก ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
คุณอนุทินเป็นคนใจเย็นและรอบคอบเชื่อว่าจะสามารถประคับประคองและเอาอยู่ แม้จะเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็มั่นใจว่าคนอย่างคุณอนุทินสามารถสร้างผลงานและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ ผมและศิษย์เก่าอัสสัมชัญทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับ AC98”