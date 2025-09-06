“ลูกเกด เมทินี” ครูคนแรกของ “บีบี บียังคา” สู่เส้นทางนางแบบ จนคว้าแชมป์ The Face Thailand Season 6

หลังจากประกาศ “บีบี บียังคา ณฐมน โพลัค” คว้าแชมป์ The Face Thailand Season 6 ด้านตัวแม่ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” และถือเป็นครูด้านการเดินแบบคนแรกของบีบี ก็ได้โพสต์โซเชียลในนาม สถาบัน muse by metinee ชื่นชมบีบีถึงความพยายามจนบรรลุความฝันสำเร็จ พร้อมอวดคลิปสอนเดินแบบบีบีตั้งแต่เดย์วัน
“WINNER จะอีกกี่เวที ลูกศิษย์ และ model ของ MUSE ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า 'ความพยายามไม่เคยทรยศใคร' Congratulations to Bebe #TeamPancak The Winner of The Face Thailand Season 6!
น้อง บีบี ลูกศิษย์รุ่นแรกของ Muse by Metinee ที่เริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ได้ก้าวขึ้นเป็น ผู้ชนะ The Face Thailand Season 6 นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์ของการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอ ความตั้งใจจริง และการกล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone จากวันแรกจนวันนี้กลายเป็นหนึ่งในนางแบบอาชีพของ Muse Models ที่ทุกคนจับตามอง
เส้นทางของบีบีคือเครื่องยืนยันว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสู้ซ้ำๆ พัฒนาซ้ำๆ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
ขอแสดงความยินดีและภูมิใจในทุกก้าวเดินของน้องบีบีและหวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆ คน กล้าที่จะเริ่ม กล้าที่จะสู้ และกล้าที่จะเป็นตัวเองที่สุด เพราะทุกความฝัน.... มันเป็นจริงได้ ถ้าคุณไม่หยุดลงมือทำ”