เติบโตอย่างมีคุณภาพ “กวาง กมลชนก” ชื่นใจหายเหนื่อย ลูกชายจบจุฬาฯ อีก 2 ปี ลูกสาวก็จะจบจุฬาฯ ตามอีกคน

เติบโตมาอย่างดีและมีคุณภาพ สำหรับ “น้องเน็ต - น้องเนย” ลูกชายและลูกสาวของนักแสดง “น็อต นุติ - กวาง กมลชนก เขมะโยธิน” ซึ่งตอนนี้ลูกชายอายุ 21 ปีแล้ว เรียนจบหลักสูตร ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (BAScii) จากรั้วจุฬาฯ เรียบร้อย กำลังจะเข้าพิธีรับปริญญาในเดือนก.ย.นี้
ทำเอาแม่กวางสุดปลาบปลื้ม โพสต์ถึงลูกชายว่า “พี่ชายสอบเข้าBascii จุฬาฯ ได้ อีก 2 ปีถัดไปน้องสาวก็สอบเข้าISE(วิศวะ)AIจุฬาฯ ได้อีกคน เผลอแป๊บเดียวพี่เน็ตเรียนจบ อีก 2 ปีน้องเนยก็เรียนจบตาม...ชื่นใจหายเหนื่อย #ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก” รวมทั้ง “จะคอยsupportและเป็นกำลังใจให้น้องเน็ตสำหรับก้าวต่อๆ ไปของชีวิต”
ทำแฟนๆ เข้าไปแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก