“พาณิชย์” X โรบินสัน ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยขนผลไม้สด ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ จำหน่ายถืงมือผู้บริโภคโดยตรง

กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขนผลไม้สด ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน ทำมาค้าขายมาจำหน่ายให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2568 รวมระยะเวลา 5 วัน
กรมการค้าภายใน โดย นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายในติดตามการส่งเสริมและบริโภคผลไม้ไทย เมื่อวันที่ (3 ก.ย.68) ซึ่งมีการเปิดเผยว่า ได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย “Thai Fruit Festival 2025 BY DIT” ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ นครปฐม ราชบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และชุมพร พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทำมาค้าขายจากจังหวัดอุตรดิตถ์และนครปฐม นำผลผลิตผลไม้และสินค้าชุมชนออกมาจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ผลไม้สด ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ลองกอง ลำไย ส้มโอ ส้ม กล้วย สับปะรด ทุเรียน มะม่วงฟ้าลั่น เมล่อน แตงโม โซนที่ 2 ผลไม้ดื่มพร้อมทาน ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำส้มคั้น น้ำผลไม้สกัด ส้มโอ โซนที่ 3 ผลไม้แปรรูป ได้แก่ ลำไย แก้วมังกร มะม่วง สับปะรด กล้วย มะม่วงหิมพานต์ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์ และกล้วยอบกรอบ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง จ.นครปฐม และโซนที่ 4 เจรจาธุรกิจ (Business Matching)
อย่างไรก็ดี ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2568ของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาล เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกรอันจะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาของสินค้าเกษตรทุกชนิดในภาพรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนได้อีกด้วย
“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาแวะ ชม ชิม ช้อป ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป/สินค้าชุมชน น้ำผลไม้พร้อมทาน ที่ได้มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในงาน โดยสามารถมาได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.” นายกรนิจ กล่าว