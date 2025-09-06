xs
“ซินดี้” เผยเคล็ดลับดูแลตัวเองวัย 46 ปี ปลื้มลูกสาวว่ายน้ำระดับชาติ ลูกชายแคสงานแอลเอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ซินดี้ สิรินยา” เผยเทคนิคดูแลตัวเองในวัย 46 ปี นอน 3 ทุ่ม กินให้หลากหลาย นั่งสมาธิ ดูแลเรื่องสุขภาพจิต ปลื้มลูกสาวอีก 2 เซนฯ จะเท่าตนแล้ว เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แข่งระดับชาติ อยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่วนลูกชายบินไปแคสงานที่แอลเอ ซัปพอร์ตลูกๆ เต็มที่

ยังสวยไม่เปลี่ยน สำหรับ “ซินดี้ สิรินยา บิชอพ” นางแบบ-นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย ล่าสุดซินดี้เปิดใจชีวิตในวัย 46 ปี ที่ต้องดูแลตัวเอง พร้อมเล่าความภาคภูมิใจในตัวลูก 2 คน “น้องเลล่า-น้องเอเดน”

“ตอนนี้ก็ครบทุกอย่าง ตอนนี้ซินดี้ให้ความสำคัญกับการนอนที่สุดแล้ว 3 ทุ่มก็นอนแล้วเพราะส่วนใหญ่ตื่นตี 4 ครึ่ง ต้องมาดูลูกสาว แล้วก็เรื่องของการกินอาหารก็พยายามกินให้หลากหลายไม่ใช่ว่าห้ามทุกอย่าง ก็มีแอบกินช็อกโกแลตนิดหน่อย เน้นโปรตีน ผัก ผลไม้ แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ที่สำคัญตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องเรื่องของสุขภาพจิต พยายามไม่ให้ความเครียดเข้าหา แต่ก็เป็นธรรมดา ยิ่งซินดี้มีหลากหลายบทบาทมาก ต้องทำงาน ต้องเป็นคุณแม่ ก็มีนั่งสมาธิด้วยค่ะ”

ปลื้มลูกสาวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แข่งระดับชาติ อยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ลูกสาวตอนนี้อีก 2 เซนฯ ก็จะเท่าซินดี้แล้ว ตอนนี้ก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แข่งระดับชาติ มีมาเดินแบบถ่ายแบบบ้าง ชอบเหมือนกัน แต่ว่าเรียนกับว่ายน้ำเป็นหลัก เขาโฟกัสกับว่ายน้ำมากๆ ตอนนี้ติดท็อป 3 ท็อป 10 หลายท่ามากๆ ก็เอาให้ถึงที่สุด งานอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน อยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะ แต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าน้องจะเด็กสุดในรุ่น ปีนี้น่าจะไปชิงได้เยอะอยู่ค่ะ

น้องไม่ถึงกับเครียดเพราะเราไม่ได้กดดันมาก คือน้องเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล้ว เลล่าค่อนข้างเป็นคนที่มีวินัยมาก ซินดี้มีหน้าที่พยายามอย่าให้เขาเครียดเยอะเพราะว่าเขาจะโฟกัสตรงนี้”

คนละแนวกัน เผยลูกชายบินไปแอลเอแคสงาน
ลูกชายจะมีความเอนเตอร์เทนเนอร์มากถึงมากที่สุดเลยค่ะ ก็จะไปร้องเพลง ตอนนี้มีบินไปแอลเอด้วย มีไปแคสติ้งงานที่โน่น ก็ต้องดูก่อนค่ะถ้าได้งานก็อาจจะไป ด้วยความที่ซินดี้ดูแววของเขามาเขาชอบร้องเพลง ชอบแอ็กติ้ง ชอบเอนเตอร์เทน ก็ถ้าหนูชอบแม่จะดัน (คนละแนว?) คือพี่จะชอบเป็นนางแบบ ส่วนน้องจะเป็นสายเฮ เขายังเด็กอยู่แต่เรามีหน้าที่ซัปพอร์ตเต็มที่ค่ะ”










