10 ผู้วิเศษตัวท็อป!

เป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเรื่องราวของผู้วิเศษ ผู้หยั่งรู้ชื่อดัง ผู้มีญาณสัมผัสในเมืองไทย ที่ถูกทยอยตรวจสอบความร่ำรวย หลังมีผู้ร้องเรียนกับตำรวจมากมาย ซึ่งตำรวจได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมอยู่เงียบๆ จนได้ข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน นำไปสู่กระบวนการนำจับ ทำเอาช็อกสังคม ทำคนไทยใจหวิว เพราะคนที่รักและศรัทธา มั่นใจในคุณงามความดีของคนๆนั้น กลับกลายเป็นมิจฉาชีพ
ผู้วิเศษสายวิญญาณ, จิตสัมผัส
“หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เรียกว่าตำรวจเปิดประเดิมได้สะเทือนวงการ จากตอนแรกที่ทำคลิปความลับสวรรค์ออกมา คนแห่เป็นห่วงเป็นใย เพราะหมอบีพูดเป็นลางจะไปในที่ชอบๆ และสอนธรรมะ ก่อนจะเชื่อหรือศรัทธาใคร แน่ใจแล้วเหรอว่าเขาไม่เคยทำไม่ดีมาก่อน คนดีที่เห็นอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คิด ตอนนี้ประชาชนถึงบางอ้อในความลับสวรรค์นั้นแล้ว ตอนนี้หมอบี ถูกจับกุมข้อหาทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ
”เจน ญาณทิพย์“ โด่งดังมาจากการเป็นหนึ่งในผู้วิเศษสัมผัสสื่อวิญญาณ ในรายการ คนอวดผี ทางช่องเวิร์คพอยท์ฯ ผู้หยั่งรู้นรก-สวรรค์ แม้ชื่อนี้เปิดมาจะไม่ได้ว้าว แต่หลายคนก็ทายถูกจากคำใบ้ที่กูรูข่าวออกมาแฉ โดยตำรวจแกะรอยจากเส้นทางการเงินบริจาคให้ อดีตหลวงพ่ออลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ เฝ้าสังเกตพฤติกรรม อยู่ในกลุ่มเส้นทางการเงินที่ไม่ชัดเจน มีอดีตทีมงาน จิตอาสาแจ้งเรื่องร้องเรียนของการเรี่ยไรบริจาคทอง และทำวัตถุมงคลกรามหมูขาย อ้างเทวดาให้มา ซึ่งเจนกำลังรวบรวมหลักฐานออกมาชี้เจน
“หมอปลาย พรายกระซิบ” ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงชะตา ระดับแถวหน้าของไทย เพราะเธอมีท่านยมมาสื่อสารเรื่องราวเพื่อเตือนภัยประชาชน คำทำนายที่ทำหลายคนอึ้ง คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวกรุงเทพฯ เหตุการณ์ทางการเมือง และดวงชะตาของคนในวงการบันเทิง โรคระบาดโควิด-19 เธอโด่งดังจากรายการของ woody เกิดมาคุย ซึ่งในตอนนั้นมีการรวมหมอดูจากหลากหลายศาสตร์เพื่อทำนายอนาคตของประเทศไทย ทำวู้ดดี้ออกปาก “เขาคือสุดยอดหมอดู”
หมอปลาย กระซิบเตือนภัยมาเรื่อยๆ พร้อมขายวัตถุมงคลจนโด่งดัง แต่ก็มีคนแอนตี้ หลายคนตั้งฉายา หมอดู chat gpt บางคนก็บอกย้อนไปดูคำทำนายหลายเรื่องก็ทายแม่นจริง หมอปลายมาสะดุดเป็นประเด็นใหญ่จากการทำนายเรื่องของความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ทำโดนรุมเละจนป่วยเข้าโรงพยาบาลและปิดปากเงียบหายจากโซเชียลทุกช่องทางท่ามกลางการเปิดโปงผู้หยั่งรู้อนาคต
“โอเล่ ญาณสัมผัส” ผู้มีญาณสายพญานาคที่คนดังในวงการบันเทิง และประชาชนคนไทยเลื่อมใสศรัทธาความสามารถในญาณหยั่งรู้ จนเรียกกันว่าอาจารย์โอเล่ แจ้งเกิดในสายผู้หยั่งรู้จากรายการ The grost secret เทปไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ดาบที่อยุธยา ของ ตุ๊ก บางปะอิน และรายการโทรทัศน์มักเชิญอาจารย์โอเล่ไปทำนายอนาคตประเทศไทย
อาจารย์โอเล่เป็นสะพานบุญแชร์หน้าบุ๊กแบงก์วัดต่างๆ ที่ขาดแคลนทรัพย์ ทำวัตถุมงคล ธำมรงค์ เครื่องรางขั้นสูง แค่ล็อตแรกก็มีผู้สนใจจับจองเป็นเงินร่วม 80 ล้าน ทำทัวร์แสวงบุญ ในตอนที่ หมอบี ถูกเปิดโปง อาจารย์โอเล่ ได้โพสต์ลอยๆว่า… “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เบียดบังสาธุชนหายนะแก่ตนแล”
“หมอปลา มือปราบสัมภเวสี“ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ นักแสดง นักเขียน อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ ค้าขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ แก้มนต์ดำ สื่อกับวิญญาณ ไล่สัมภเวสีที่มาสิงร่างคน ถ้าตรงไหนมีวิญญาณร้าย หมอปลาจะรู้สึกอยากจะอ้วก หมอปลาช่วยเหลือผู้คนโดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รับบริจาค แถมเปิดบ้านเลี้ยงดูผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หมอปลา ยังรู้เรื่องของอดีตพระอลงกต และพยายามบอกคนอื่น รวมถึงพูดในรายการมาหลายปีแล้ว แต่ตอนนั้นไม่มีคนสนใจ
“ริว จิตสัมผัส” โด่งดังจากการเป็นพระเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องปลาบู่ทอง ทางช่อง 7 ริวทำงานมามากมาย อาทิ นักเขียน เลขาฯ อาจารย์ พิธีกร ผู้มีความสามารถรู้ด้วยจิตสัมผัสพิเศษ โด่งดังในรายการ คนอวดผี มีวลีสุดฮิตติดปาก เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง ริวสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ริวศรัทธาเทพเจ้ากวนอู สร้างวิหาร ปล่อยเช่าบูชาวัตถุมงคล รวมถึงเปิดโรงเจ
ผู้วิเศษสายโหราศาสตร์
“หลวงพี่อุเทน” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าพิธีสายมู ดูดวง แก้ไขดวงชะตาให้ดาราและบุคคลมีชื่อเสียง ผู้ทรงอิทธิพลจนโด่งดัง โดย หลวงพี่อุเทน จะเน้นแก้กรรม เสริมดวง และชี้แนะช่องทางให้ชีวิตคนๆนั้นดีขึ้นได้ ผลงานล่าสุดที่ทำเอาหลายคนอึ้ง คือการ ช่วย เอส กันตพงศ์ ในด้านจิตวิญญาณ จากหลับใหลไม่ได้สติจากเหตุการณ์วูบกลางอีเวนต์ หยุดหายใจไปประมาณ 40 นาที นอนนิ่งหลับไป 8 วันให้ลุกขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้จนทุกวันนี้
“หลวงพ่อวราห์” วัดโพธิ์ทอง พระนักพัฒนา มีชื่อเสียงในด้านการสร้างพญาครุฑ จนกลายเป็นตำนานสร้างพญาครุฑถวายวัง ปี พ.ศ. 2564 หลวงพ่อวราห์ได้นำเทคโนโลยีมาผนวกรวมกับความศรัทธาของผู้คนจัดพิธีปลุกเสกพญาครุฑแบบ SNFT (เหรียญคริปโต) เป็นครั้งแรกของโลก โดยท่านได้นำเอาพลังแห่งพุทธคุณบรรจุลงในดิจิทัลไฟล์ ท่านได้ให้เหตุผลในการปลุกเสกครั้งนี้ว่า ความเชื่อต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน หลายคนที่บูชาพญาครุฑที่ปลุกเสก หลวงพ่อวราห์ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบูชาแล้วชีวิตดีขึ้น ประสบความสำเร็จสมปรารถนากันทุกคน
“ลักษณ์ เรขานิเทศ“ นักโหราศาสตร์เจ้าของฉายาหมอลักษณ์ฟันธง หมอลักษณ์เรียนตำราพรหมชาติตั้งแต่ชั้น ม.4 โด่งดังจากการเป็นหมอดูประจำรายการโทรทัศน์ ทำนายทายทักดวงคนดัง ภาพจำคือ หมอลักษณ์จะมีพญานาคสีทองข้างกาย เป็นผู้บุกเบิกการทำนาย 12 ราศี มีชื่อเสียงสร้างวัตถุมงคลนานนับ 10 ปี ในวันที่วงการสงฆ์สั่นคลอน หมอลักษณ์ กล้าโพสต์สดุดี เจ้าคุณธงชัย สวนกระแสข่าวฉาวพระในฐานะเป็นศิษย์มายาวนานกว่า 20 ปี
ผู้วิเศษสายเทพ
“เอ จักรพรรดิ” อดีตผู้บริหารวงหมอลำ คณะเสียงอิสาน ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายสบู่ผิวขาวเดินอยู่บนเส้นทางสายมูแบบเต็มตัว ชายที่ผู้คนสงสัย เขาเป็นใครกัน ทำไมมีภาพลูกศิษย์แห่พนมมือกราบไหว้ มอบพวงมาลัยขอพร เป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่สำเร็จวิชาพราหมณ์จากอินเดีย ปัจจุบันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ นำรูป เอาคลิป เอ จักรพรรดิ ไปตัดต่อใหม่เป็นคลิปใบ้หวยหลอกลวงผู้คน ซึ่งอาจารย์เอยืนยันไม่สนับสนุนการใบ้หวย