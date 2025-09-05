“บุ๋ม ปนัดดา” ฝากถึง “อนุทิน” นายกฯ คนใหม่ ขอความชัดเจนในทุกด้าน ประชาชนมีชีวิตอยู่แบบค้างคา มันเครียด!

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (5 ก.ย. 68) ผลโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกทั้งหมด 490 คน นายอนุทิน ได้ 311 เสียง ส่วน นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย ได้ 152 เสียง และงดออกเสียง 27 เสียง
ทันทีที่ทราบผล เสี่ยหนู ได้เป็นนายกฯ สังคมก็พูดถึงกันไปในหลากหลายด้าน ทางไนน์เอนเตอร์ได้ถาม “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พ่วงตำแหน่ง โฆษก ศบ.ทก.จิตอาสา ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงนายกฯ คนใหม่บ้าง ซึ่งบุ๋มก็เผยว่า….
“อยากให้มีแอ็กชันเรื่องความชัดเจน เพราะเราจะค้างคาแบบนี้ต่อไปมันไม่ดี กับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม สภาวะจิตใจของประชาชน รวมถึงทหารด้วย เพราะทหารเองก็มีความเครียด ต้องถือปืนตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าคุณไม่ได้ทำเอง คุณไม่รู้หรอกว่าเครียดขนาดไหน ตอนที่บุ๋มลงพื้นที่ชายแดน บุ๋มรู้ดีว่ามันเครียดมาก ถ้าทางภาครัฐมีความชัดเจน มันจะจบ จบง่ายกว่านี้ ขอความชัดเจนค่ะ”