“หนิง ปณิตา” โกรธจนแทบอยากจะกรี๊ดออกมา “ณิริน” เจอเฟกนิวส์กำลังตั้งท้อง สอนลูกรับมือและอยู่กับปัจจุบัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“หนิง ปณิตา” โกรธจนแทบอยากกรี๊ดออกมา หลังถูกปล่อยข่าวเท็จลูกสาว “ณิริณ” กำลังตั้งท้อง แต่ก็ทำได้เพียงนิ่งเฉยและปล่อยวาง สอนลูกอยากจะเป็นศิลปินก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ ให้อยู่กับความเป็นจริง จากเรื่องร้ายๆ มองให้เป็นเรื่องเบาๆ

โกรธจนแทบอยากจะกรี๊ดออกมา แต่ก็ทำได้เพียงนิ่งเฉยและปล่อยวาง กังกรณีลูกสาวคนเดียว “ณิริณ” ของ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ถูกปล่อยข่าวเท็จในโซเชียลว่ากำลังตั้งครรภ์ แม้จะออกมาชี้แจงและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหนิงได้เล่าว่า…

“หนิงทราบเรื่องจากพี่ธัญญ่า (ธัญญาเรศ เองตระกูล) ตัวหนิงตอนนั้นทำงานอยู่ยังไม่ได้เปิดดู แต่ณิริณโทร.จี้ๆ เขาไปเห็นจากติ๊กต๊อกซึ่งเพื่อนเขาเป็นคนส่งให้เขาดู มันเป็นเรื่องที่แย่นะที่มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเด็ก ณิริณตกใจที่มีข่าวแบบนี้ขึ้น ก็บอกเขาไม่ต้องตกใจเลย มันเป็นข่าวที่ดาราคนดังเจอกันเยอะ ก่อนหน้านี้ลียาก็เจอ ประโยคแรกที่เขาพูดกับหนิงคือมันตลกดีแม่ ในการเขียนมันเป็นการเขียนภาษาไทยที่ค่อนข้างชัดเจนมาก แต่ณิริณเขียนภาษาไทยไม่เก่ง เขียนผิดๆ ถูกๆ บทสนทนาที่เขาแชตกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว

ก็อธิบายให้เขาเข้าใจ แต่ตอนช่วงเปิดเทอมจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวนิดหน่อยว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่า ตอนนี้เปิดเทอมมาแล้ว 1 อาทิตย์ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ถามตัวหนิงเองโกรธนะ ใครเจอก็โกรธ เราเจอข่าวเฟกนิวส์จนเรารู้สึกธรรมดา แต่พอเฟกนิวส์เกี่ยวกับเด็กแล้วมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากพอสมควรเหมือนกัน เข้าใจว่าเป็นเฟกนิวส์ แต่พอไปตามอ่านคอมเมนต์ เชื่อไหมว่ามีคนหลงเชื่อ มันคือสุดแล้ว”

สอนลูกรับมือด้วยการอยู่กับความเป็นจริง
“สิ่งที่เราทำได้คือสอนลูกเรารับมือกับมันแล้วก็อยู่กับความเป็นจริง มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราก็ต้องอยู่กับมัน ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแก้ไขยังไง จะให้คนทำเลิกทำมันก็ไม่รู้จะไปสั่งใคร หัวอกคนเป็นแม่ถ้ามันเป็นเรื่องเราเราไม่รู้สึกแย่ แต่พอเป็นเรื่องลูกแล้วบางคนดันไปเชื่อ บางคนเอาไปแชร์ต่อ แต่สุดท้ายจะให้เราเสียใจ เราโกรธยังไง จะให้เราตีโพยตีพายยังไงกับโลกโซเชียลมันก็ทำไม่ได้ ที่ทำได้คือต้องสอนให้ลูกเราอยู่กับความเป็นจริงและแข็งแกร่งกับมัน รับมือกับมันยังไง

หนิงสอนลูกเลยนะว่าหนิงทำให้มันเป็นเรื่องเบาๆ หนิงไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับณิริณเลย บอกเขาว่าคนในวงการบันเทิงโดนเยอะมาก ตอนนี้มันเล่นลามไปถึงเด็ก แต่จำไว้นะบนโลกโซเชียลแบบนี้มันสอนให้เรารู้ว่า เราต้องดูแลตัวเราเองให้ดี ต่อให้เป็นคนดังหรือคนไม่ดังมันสามารถดังข้ามคืนได้กับเรื่องแย่ๆ มันคือการโหดร้ายของโซเชียลมาเทิร์นให้เราดูแลตัวเอง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาตาม หนิงจะสอนเขาในมุมนี้มากกว่า”

ลูกคนดังหลายคนโดนปล่อยเฟกนิวส์ท้องถึง 3 คน
3 คนที่โดน ก็ไปแจ้งความกันไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจใช้เวลาในการจัดการแล้วกัน ก็ขอให้จับได้โดยเร็ว ผลของการกระทำมันมีแน่นอน อย่าให้ผลของการกระทำมันเกิดขึ้นแล้วมายกมือไหว้ขอโทษ แล้วถึงเวลาตอนนั้นแค่คำว่าขอโทษมันสายไปแล้ว”

ตอนนี้ “ณิริณ” รับมือได้ดีเพราะมีแต่เพื่อนๆ ให้กำลังใจ
“เขาบอกหนิงว่าเขาเพิ่งอายุ 13 ปีเอง ทำไมมาเจอขนาดนี้ จบเรื่อง 2 ปีที่แล้ว เจอเรื่องโน้นมาเจอเรื่องนี้อีก เขากังวลตรงไปโรงเรียนนี่แหละ เขาไปโรงเรียนมา 10 วันแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไร เพื่อนๆ ที่สนิทกับเขาก็พร้อมที่จะดูแลความรู้สึกเขา เขาก็เลยก้าวผ่านไปได้เร็วมากกับเรื่องครั้งนี้ ชื่นชมมากๆ ก็บอกเขาเวลามีเรื่องร้ายๆ อะไรเข้ามา พยายามเทิร์นเรื่องร้ายๆ ให้เป็นเรื่องเบาสำหรับลูก สอนจากความเป็นจริงเพราะว่าเขายังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ ตราบใดที่เขาเกิดมาเป็นลูกคนในวงการบันเทิงเขาต้องรับมือกับมัน

เขาเองก็บอกว่าเขาอยากเป็นศิลปินเขาต้องรับมือกับมัน แล้วเขาจะต้องเจออะไรข้างหน้าอีกเยอะ ในมุมเราเองก็พยายามทำให้มันเป็นเรื่องเบาเหมือนกัน ใจแข็งที่จะสอนเขาจากความเป็นจริง แต่ถ้าถามหัวอกของคนเป็นแม่ ข้างในมันแทบจะน้ำตาร่วง บางอารมณ์มันแทบจะร้องไห้ บางอารมณ์แทบอยากจะกรี๊ด อยากจะไปตอบโต้คอมเมนต์ แต่สุดท้ายแล้วคือเราจะต้องไม่ไปทำอะไร ต้องใจเย็นให้มากที่สุด”












