“พุทธ” เปิดเสียงผู้วิเศษรายที่ 3 เป็นพระ ลั่น พระไม่ได้เงิน! (คลิป)

หลังจากเปิดโปงผู้วิเศษรายที่ 2 “เจน ญาณทิพย์” หลอกลวงเงินบุญ ศรัทธาประชาชนแล้ว ล่าสุด “พุทธ อภิวรรณ” ก็ได้เปิดผู้วิเศษรายที่ 3 ในรายการ phutta talk ทางช่องยูทิวบ์ โดยเผยว่าผู้วิเศษรายนี้ใหญ่มาก จะไม่ใบ้อะไรเยอะ พร้อมเปิดเสียงผู้วิเศษรายดังกล่าวให้ไปทายกันเอง
“ผู้วิเศษรายต่อไป ผมว่าพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) ต้องมีคนเดียวกับผม ผู้วิเศษคนนี้ดังมาก ไม่บอกว่าชายหรือหญิง และผมจะไม่นำเสนออะไรเลย แต่ผมจะแค่เปิดแว๊บๆ เท่านั้น เป็นผู้วิเศษที่มีดาราขึ้นตรงเยอะเหมือนกัน เพื่อนพี่หนุ่มศรัทธาเขาด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ มีการชวนทำบุญ แต่การทำบุญครั้งนี้ปรากฎว่าพระบอกว่า อ้าวโยมบุญมันยังมาไม่ครบ แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบอกอันนี้น่าจะใหญ่ ใหญ่มาก เพราะคนเชื่อเขาเยอะ
พระไม่ได้เงินครับ พระไม่ได้เงิน แล้วคนนี้ไม่แน่ใจว่าเอาวัดไปอ้างหรือไม่อย่างไร เป็นคนที่ดังมาก เรื่องนี้ผมจะไม่เปิดอะไรอีกแล้ว ผมจะหยุดแค่นี้ ขึ้นศาลผมไม่ได้กังวล แต่ผมเป็นคนขี้เกียจตื่นเช้า เราทำรายการขึ้นมาเพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้นเท่านั้นเอง”
ในคลิปเสียงสั้นๆ ที่ พุทธ เปิด พระได้พูดว่า… “อาตมาตัดสินใจว่าถอยดีกว่า เพราะเงินทองต่างๆ บางทีวัดไม่ได้รับเงินเลย”
