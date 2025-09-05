xs
ตำนานครั้งใหม่!! ในประวัติศาสตร์กับคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุง “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2”รวมที่สุดของยอด ๑๑ ศิลปินระดับตำนาน กับบทเพลงที่คิดถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล” ผู้จัดมือทอง ในนาม บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัดปลุกตำนานครั้งที่ 2 ของยุคทองเพลงลูกกรุงเมืองไทย กับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะ เปิดตำนานเพลงดังที่คิดถึง กับ คอนเสิร์ต “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 : Timeless Legend, Eternal Melodies” รวมสุดยอด ๑๑ ศิลปินแห่งประวัติศาสตร์เพลงลูกกรุงที่ได้รับความนิยม มากกว่า 30 บทเพลง คัดสรรเพลงไพเราะ ระดับตำนานที่คุณคิดถึง  อาทิ  หยาดเพชร, เริงลีลาศ, สี่แผ่นดิน,  จูบเย้ยจันทร์, โพระดก, รักข้ามขอบฟ้า, จำเลยรัก และอื่นๆ อีกมากมาย รวบรวมไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้  มาร่วมจารึกท่วงทำนองแห่งความทรงจำ ร่วมร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงอันไพเราะที่ยังตราตรึง นำโดย  5  ศิลปินแห่งชาติ  สุดา ชื่นบาน, วินัย พันธุรักษ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, จินตนา สุขสถิตย์, วิรัช อยู่ถาวร  พร้อมด้วยศิลปินแห่งตำนานเพลงลูกกรุง วิชัย ปุญญะยันต์, จิตติมา เจือใจ, ศรวณี โพธิเทศ,  อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล และศิลปินยอดเพชรรุ่นใหม่ “สปาย ภาสกรณ์” ผู้ที่จะสืบสานเพลงลูกกรุงให้บรรเลงต่อไปในประวัติศาสตร์ทางดนตรี อิ่มเอมไปกับการร้อยเรียงบทเพลงที่จะมาถักทอเรื่องราวในรูปแบบ “Variety Songs” ผ่านการเล่าเรื่องเชื่อมอารมณ์โดยพิธีกรอารมณ์ดีที่เป็นกูรูเพลงเก่า ”ผัดไท-ดีใจ ดีดีดี” และ นักแสดงหนุ่มตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถและเติบโตมากับบทเพลงลูกกรุง “หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ” มาร่วมมอบความสุขจากบทเพลงให้เป็นของขวัญแทนความรัก ความห่วงใย ให้กับคนที่คุณรัก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจารึกประวัติศาสตร์ตำนานบทใหม่ไปกับคอนเสิร์ต “ยอดเพชร ๑๑ กะรัต Vol.2 :  Timeless Legend, Eternal Melodies”      
      
โดยจัดแสดง 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568  ณ  โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรี เริ่มแสดงเวลา 14.00 น. !! เปิดจองบัตรในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ ช่องทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 1,000, 2,000, 3,000 และ 3,500 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ให้คอนเสิร์ตนี้เป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก กับบทเพลงแห่งความสุขใจไปด้วยกัน…












