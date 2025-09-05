ตลาดจีนก็แย่ “ชาคริต” เผยทุเรียน - มังคุด ราคาดิ่งน่าตกใจ รีแลกซ์ครึ่งปี ถึงเวลากลับมารับละคร!

“ชาคริต” คัมแบ็กละครช่องวัน หลังพักผ่อนดูแลครอบครัว เผยทุเรียนราคาตกใจ แถมมังคุดยิ่งหนัก หวังมาตรฐานผลไม้ไทยดีขึ้น พร้อมเล่าโมเมนต์อบอุ่น “น้องโพธิ์” จุ๊บควายโชว์ ลุ้นลูกชายว่ายน้ำแข่งอาเซียน
หลังจากโฟกัสครอบครัว พร้อมๆ กับหมดหน้าผลไม้ “ชาคริต แย้มนาม” ก็เตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งกับทางช่องวัน 31 โดยชาคริตเผยขอบคุณทุกการซัปพอร์ต พร้อมเล่าทุเรียนราคาถูกจนน่าตกใจ แต่ก็ยังไม่เสียดายเท่ามังคุด อยากให้มีมาตรฐานที่ดีกว่านี้
“ปีนี้รีแลกซ์มาครึ่งปีเลย รีเซ็ตอะไรใหม่ ไปโฟกัสงานที่บ้านมากกว่า แต่อาทิตย์หน้าจะเปิดกล้องเรื่องใหม่กับช่องวัน ตอนนี้กลับมาเรื่องของการแสดงแล้ว หน้าผลไม้หมดไปแล้ว พักฟื้นต้น แล้วเริ่มดูแลใหม่ สภาพอากาศก็มีผลมาก สภาวะเรื่องราคาด้วย แต่ทางปลายทางเขาก็มีปัญหา แต่มันก็มีขึ้นมีลง ต้องเข้าใจหัวอกกัน หาตรงกลางให้เจอถึงอยู่รอดได้ ใครแข็งอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่รอด แต่ก็ขอบคุณลูกค้าเขยจันท์ ที่ซัปพอร์ตเราอยู่ในประเทศ ไม่ต้องพึ่งทางส่งออกอย่างเดียว”
ทุเรียนถูกจนตกใจ แต่ไม่เสียดายเท่ามังคุด อยากให้มีมาตรฐาน แต่อย่างน้อยเห็นหน้าต่างในการเอาตัวรอด บอกตลาดจีนก็แย่เหมือนกัน
“มันก็ปรี๊ด แล้วมันก็ฟุ่บเลย แต่ยังไม่เท่าไหร่ เสียดายผลไม้อื่นหรือมังคุด ที่ควรจะมีราคาได้ แต่อยู่ดีๆ ก็ร่วง ก็น่าเป็นห่วง อยากให้มันมีมาตรฐานเรื่องคุณภาพ และไม่มีราคาตกใจ ไม่ต้องแพงเกินไป ไม่ต้องดิ่งเกินไป ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนน่าจะแฮปปี้ แต่มันก็ต้องรู้จักปรับตัว ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิด เกิดขึ้น ทุกคนก็อาจจะมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยมองเห็น เป็นหน้าต่างในการเอาตัวรอด ถึงเวลาก็จะมีทางของมัน
แต่ถ้าสินค้าไทยแข็งแรงได้แบบมีมาตรฐาน กับมาตรการที่มันมั่งคงให้กับหน้าสวน จนไปถึงคนกลาง หรือพ่อค้าฝั่งโน่นได้ ถ้าหาข้อตกลงกันได้ มันน่าจะสวยงาม เพราะเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง ข้างหนึ่งเป็นชาวสวน อีกข้างเป็นนักธุรกิจ แล้วอีกข้างก็ยังอยู่ในวงการบันเทิง มันเลยมองโอกาสและภาพรวมหลายอย่าง ล่าสุดไปถ่ายงานที่จีน ก็ได้ไปเห็นตลาดปลายทาง ว่าเขาก็แย่เหมือนกัน”
พาลูกชายเลี้ยงควาย เห็นอะไรจุ๊บไว้ก่อน
“ก็เป็นทริปของรายการที่เขาเอ็นดูครอบครัวเรา เขาจุ๊บควายด้วย เป็นเด็กที่รักทุกสิ่งบนโลกนี้ เห็นอะไรต้องจุ๊บก่อน กลัวแค่กบ กับจิ้งจก แต่ไม่กลัวตุ๊กแก พ่อก็งงเหมือนกัน”
เตรียมว่ายน้ำแข่งของอาเซียน ไม่เก่งที่สุด แต่ใจสู้
“เสาร์ - อาทิตย์นี้จะมีแข่งของอาเซียน วันนี้ก็ซ้อมอยู่ ก็พยายามทำให้ดีที่สุด ก็เป็นประสบการณ์ เขาไม่ได้เก่งที่สุด มางอแง แล้วกิจกรรมเขาเยอะ แต่เขาใจสู้ ก็ดูว่าเขาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังไงบ้าง จะคว้าเหรียญมาได้ไหม ก็แอบมีอัดฉีดบ้าง บอกว่าไม่ต้องได้เหรียญก็ได้ แค่ให้พ่อเห็นว่าลูกตั้งใจจริง พ่อแฮปปี้แล้ว อยากได้อะไรก็ค่อยว่ากัน มีตัวล่อนิดหนึ่ง”
ทำเลสิกมีความสุขกว่าเดิม บ้านไม่หมุนแล้ว
“ไปเลสิกมา คือตั้งแต่ก่อนโควิด ตื่นมาแล้วเวียนหัว แล้วสายตาก็ยาวขึ้น มองไม่ชัด จนเพี้ยนมาเรื่อยๆ ต้องไปตัดแว่นโปรเกรฟซีฟ แต่ก็ยังเปลี่ยนอีก ทั้งสั้น ยาว เอียง แล้วเราเป็นนักแสดง ต้องอยู่กับแสง กับคน ทรมานมาก 4 ปีบ้านหมุนตลอด ใส่แว่นแสดงละครก็ถอดเข้า ถอดออก ก็กระทบกับงาน ใส่แล้วไม่มีความสุข สุดท้ายเลยไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลตา ตอนนี้ก็ดีขึ้น เพิ่งทำมาสัปดาห์กว่าเอง แต่บ้านไม่หมุนแล้ว มีความสุขกว่าเดิมเยอะ”