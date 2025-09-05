“อั้ม พัชราภา” เหนื่อยจนหน้ามืด! ทุ่มเปิดตลาด AUM AUM ตื่นตี 5 มาดูงาน นอนน้อย ความดันต่ำ

“อั้ม พัชราภา” ลั่นเปิด เปิดตลาด AUM AUM ทำจริงจัง ไม่ได้มาเล่นๆ ตั้งเป้าจัดให้ได้ 9-10 ตลาดต่อปี รอบนี้ตื่นตั้งแต่ตี 5 มาเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ตกเย็นหน้ามืด หมดแรงจะเป็นลม เผยนอนน้อย ความดันต่ำ
เป็นตลาดครั้งที่ 2 แล้วกับ ตลาด “AUM AUM” ของนางเอกสุดแซ่บ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” คราวนี้เปิดตลาดที่เซ็นทรัลลาดพร้าว แม่งานอย่างอั้มทุ่มเทและตั้งใจมาก สร้างยิ่งใหญ่อลังการ โดยอั้มเผยว่าทำธุรกิจเปิดตลาดไม่ได้มาเล่นๆ แต่จริงจังมาก เพราะชื่นชอบการกิน งานนี้ตื่นตั้งแต่ตี 5 มาเป็นกำลังใจให้ทีมจัดร้าน ทำตอนเย็นขณะกำลังยืนสัมภาษณ์รู้สึกหน้ามืด หมดแรง ต้องหยุดพักการสัมภาษณ์ ก่อนจะรวบรวมพลังฮึบขึ้นมายิ้มสู้กล้องแต่ก็ไม่ไหวจริงๆ โดยเผยภายหลังนอนน้อย เป็นความดันต่ำ
“คนก็เยอะในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มาก ก็ขอบคุณจริงๆ ที่มา ก็ลุ้น อั้มตื่นมาตั้งแต่ตี 5 เพราะเรามีเวลาจัดร้านแค่ 5 ชั่วโมงแค่นั้นเอง เราก็ต้องตื่นมาให้กำลังใจทีมงานตอนตี 5 จะเสร็จทันไหมๆ ก็พยายามดูทุกขั้นตอนที่ทำได้ ก็ดีใจมากๆ เราพยายามคัดร้านค้าที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น พยายามคัดให้ดีที่สุดค่ะ ที่นี่จะได้แค่ 60 บูธ แต่ที่อื่นก็อาจจะ 100-130-150 ก็แล้วแต่ คัดร้านยากมากเพราะครั้งแรกร้านอร่อยหมดเลย ก็ทำใจยากมากที่จะคัดออก มีร้านที่จองล่วงหน้าเยอะ ทุกๆ คนก็อยากมา อั้มเข้าใจ ก็พยายามให้ทุกคนได้มา แต่ก็ขอเปลี่ยนใหม่บ้างเพื่อความหลากหลาย ไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วเห็นว่าเป็นเมนูเดิมๆ
สำหรับครั้งหน้าเราก็พยายามหาที่ที่มันสวยๆ แยกกันตามมุมเมืองต่างๆ ไม่อยากจัดใกล้ๆ กัน ก็มีเตรียมไว้แล้วค่ะ ขอในกรุงเทพฯ ก่อนค่ะ อยากดูพื้นที่ให้มันสวยและรองรับคนได้เยอะ เพราะพื้นที่เล็กมันทำอะไรไม่สะดวก เราอยากมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ แต่พอพื้นที่มันจำกัดก็ได้แค่นี้ ส่วนธีมงานจริงเราเน้นเรื่องอาหาร แต่ดาราอย่างพวกเราคือตัวแถมเข้ามาเป็นสีสัน แต่อั้มอยากให้ร้านค้าประสบความสำเร็จมากกว่า”
ลั่นไม่ได้มาเล่นๆ แต่ใส่ใจมาก ตั้งใจอยากจัดตลาดให้ได้ปีละ 9-10 ครั้ง
“เห็นฟีดแบ็กแล้วหายเหนื่อยค่ะ เราก็พยายามที่จะมาทุกวัน (แฟนๆ ที่มาก็อยากจะเจออั้ม?) ใช่มั้งคะ จริงๆ แล้วเดือนหน้าเราอาจจะไม่มีการจัด เพราะจะเปิดสตูดิโอให้นักชิมอาหาร คืออั้มอยากให้คนทางบ้านมาขายในงานเราได้ คนอาจจะคิดว่าเอาแต่ร้านดังๆ มา ร้านไม่ดังก็มาได้ถ้าคุณทำดี อาหารอร่อยและสวยงาม สามารถมาได้ จริงๆ อั้มมองว่าปีนึงอยากจะจัดให้ได้ขั้นต่ำ 9 ครั้ง มากสุดคง 12 ครั้ง คือเดือนละครั้ง มันยากมากนะที่จะจัดแต่ละครั้ง แต่อั้มก็ไม่ได้มาเล่นๆ ใส่ใจมาก เรามี Happy hour ที่จะลดไป 10-15% เลยนะ ช่วงเวลาประมาณ 6 โมง แล้วแต่วัน ลูกค้าก็จะได้รับประทานอาหารที่ถูก และแม่ค้าจะได้ขายของได้คล่องขึ้นด้วย อยากจะช่วยกันค่ะ”
ปล่อยผ่านเจอแซะรวยแล้วยังมาเปิดตลาด เผยที่มาชื่ออั้มเพราะชอบกิน ทุกวันนี้กินบนเตียงจนมดกัด
“เห็นค่ะ แต่ก็แค่คนเดียวเนอะ แต่ไม่ได้รู้สึกอะไร เขาคงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้นมั้ง ไม่โกรธหรอกค่ะ อั้มไม่ได้บอกว่ามีเงินมาก แต่ต่อให้คนเขามีเงินเขาก็ยังทำงานอยู่ เพราะเรามีกำลังที่จะเปิดเราก็ยังทำงานต่อได้ค่ะ อั้มไม่อยากบอกอะไรเลย ไม่ได้อ่านเลย ตอนแรกๆ อ่านอยู่แต่หลังๆ ไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลา
อั้มทำเพราะเป็นสิ่งที่อั้มรัก อั้มเป็นคนชอบกิน ชื่ออั้มมาจากตั้งแต่เด็กปากอั้มๆๆ ตลอด ทุกวันนี้กินบนเตียง มดกัด ถ้าเห็นตามร่างกายคือมดกัดบนเตียง กินตลอด กินจนหลับ ตื่นมารู้ตัวอีกทีค่อยลุกมาแปรงฟัน ตี 3-4 เพราะชอบกินเลยไม่รู้จะทำยังไง”