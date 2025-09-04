“ณเดชน์” หวาน แบก “ญาญ่า” ออกกำลังกาย แถมจูบ! สละร่างเป็นที่นอน แชร์ไอเดียเรื่องลูก ท้องพร้อม “คิม-หมาก”

“ณเดชน์” ตื่นเต้น “ธี่หยด 3” ใกล้ฉาย เผยภาคนี้หลอนหนัก เดือดกว่าเดิม ใส่สุดทั้งโปรดักชั่น เนื้อเรื่องปูเองต่อจากภาค 2 ซิกแพ็กยังอยู่ มีเหตุผลต้องถอดเสื้อ โชว์คลิปสวีต แบก “ญาญ่า” ออกกำลังกาย บอกสละร่างเป็นที่นอนให้ แย้มมีลูกพร้อม “หมาก-คิม” งานแต่งยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์
จักรวาลธี่หยด เดินทางมาถึงภาค 3 ล่าสุดวันนี้ (4 ก.ย.) ได้มีพิธีบวงสรวง-แถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระรามที่ 4 โดยฝีมือกำกับภาพยนตร์ของ แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ และ ต้อม ธนเดช ประดิษฐ์ งานนี้ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซึ่งรับบท “พี่ยักษ์” ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้เปิดใจว่า
“วันนี้มาบวงสรวงธี่หยด 3 ใกล้แล้วครับ อีกไม่ถึงเดือน ทุกคนก็จะได้ดูกันแล้ว ผมเองก็ตื่นเต้น เห็นเทรลเลอร์ล่าสุดไปก็รู้สึกว่าอยากเห็นมันจริงๆ ภาคนี้ด้วยการทำงานหนักขึ้น มันมีอะไรหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับผม แล้วก็เรารู้สึกว่าโอเค มัน มันดีในฐานะนักแสดงเองที่รู้สึกว่ามันยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละคร หรือว่าเรื่องการเดินทาง การผจญภัยของการไปตามหายี่ หรือแม้กระทั่งบทบาทของน้องยี่เองในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ รับบทหนักมากๆ
เรารู้สึกว่าไอ้พวกซีเควนซ์ตรงนี้มันทำให้หนังน่าสนใจ มีความสนุก และตื่นเต้นตลอดเวลา แล้วก็เป็นความตั้งใจจริงๆ หลังจากที่เราทำธี่หยดภาค 2 ไป ภาค 3 ทางพี่ต้อม ตั้งใจอยากให้มีความน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิม หลอนหนักกว่าเดิม ให้คนดูรู้สึกติดตา ติดใจ
ภาคนี้ถือว่าใส่สุด ทั้งโปรดักชั่น ทีมนักแสดงด้วย เรื่องราวค่อนข้างหนักมากๆ ผมว่าภาคนี้ค่อนข้างเดือดครับ คิดว่าภาค 2 เดือดแล้วนะ แต่คนละมุมมอง ภาค 2 เดือดในความเป็นแอ็กชั่นซะส่วนใหญ่ครับ แต่ว่าภาค 3 เนี่ย มันเดือดในเรื่องของความหลอนและความน่ากลัวด้วย
ผมว่าหลายๆ อย่างคนดูอาจจะคาดเดาไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนมาจากนิยาย ไม่ได้มีส่วนจากรูปเล่ม เรื่องราวเราปูขึ้นมาเอง ต่อเนื่องจากภาค 2 ผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบภาคนี้ แล้วเราก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าการได้ดูภาค 3 complete คำถามแล้วก็ complete ในความรู้สึกของคนดูด้วยเช่นกันครับ
ภาคนี้มีทุกอย่าง ถ้ำ ป่า แม่น้ำแคว ใต้น้ำ อยู่ในโรงเรียนบ้าง ถ่ายในสตูดิโอด้วย งบเยอะครับ (หัวเราะ) ผู้มีอุปการคุณเขาก็ เปิดโอกาสให้ทาง production ได้เพิ่มเติมความสนุก ความตื่นเต้นเข้าไปในพาร์ตของการถ่ายทำ จะมีอะไรตื่นตาตื่นใจค่อนข้างเยอะสำหรับภาคนี้”
ซิกแพ็กยังไม่ทิ้ง มีเหตุผลต้องถอดเสื้อโชว์ มือที่เคยเจ็บก็ไม่มีผลต่อการถ่ายทำ
“รวมทั้งซิกแพ็กก็ยังไม่ทิ้งครับ พี่คนเขียนบทก็ยังอยากให้ถอดเสื้ออยู่ดี แต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับ จะบอกว่าทำไมผีชุดดำถึงได้จ้องล้างจองผลาญ ครอบครัว ตัว ย. มากๆ ภาค 3 จะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในครอบครัวตัว ย. เป็นกุญแจสำคัญมากๆ สำหรับผีชุดดำ ทุกคนมีปัจจัยเหมาะที่จะทำให้ผีชุดดำกลับมาหรือว่าผีชุดดำฟื้นขึ้นมา แต่ว่าในภาค 3 เนี่ยจะบอกว่า คนดูจะได้เดินทางในการเรียนรู้ รู้จักผีชุดดำมากขึ้น เพราะว่าเราจะมีการย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของผีชุดดำจริงๆ
ที่บอกว่าเขียนบทให้ถอดเสื้อก็บอกได้ประมาณนี้ บอกมากกว่านี้ไม่ได้ ตัวยักษ์เองก็ถือว่ามีเหตุผลให้ต้องถอดเสื้อ โดนขึง ขึงมือขึงเท้าเอาไว้ ผมว่ามันเห็นแป๊บๆ นะ ไม่ได้เห็นอะไรมาก ไม่ได้โชว์เป็นซีนโชว์กล้ามหรืออะไร ภาคนี้ตั้งใจให้พี่ยักษ์มีความตัวใหญ่ขึ้น ไซส์ใหญ่ขึ้น อยู่ดีกินดีด้วย ทำงานที่ไร่ คุณแม่ก็เลี้ยงดู อยู่กับน้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากเหตุการณ์ภาค 2 จบลงไป ก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายๆ คน
เราก็กินเยอะๆ ภาคหนึ่ง ภาคสอง ตัวประมาณนึง ภาคสามต้องขุนตัวเองให้ทานให้เยอะขึ้น เข้าฟิตเนส ยกน้ำหนักให้มากขึ้น เราเคยบาดเจ็บมา เวลาเล่นซีนแอ็กชั่น ก็ต้องมีสติตลอดเวลา ถ้าในฉาก มันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ย ที่มันไม่ได้โอ้โหเป็นอันตรายมากๆ หรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ย เราก็จะ carry on ซีนนั้นต่อไป แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบาดเจ็บมากๆ หรือว่ามันเป็นอันตราย เกิดขึ้นกับเราเองหรือกับคนที่เล่นด้วย เราก็ต้องรู้ว่า limit อยู่ตรงไหน มือที่เคยเจ็บ มันไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่ ในลักษณะของการต่อยอะไรที่มันแข็งๆ อันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ ซึ่งในการถ่ายทำเราก็คงต่อย นักแสดงด้วยกันจริงๆ ไม่ได้ มันก็จะมีมุมกล้อง มีเทคนิคการถ่ายทำที่มันทำให้เซฟทั้งคู่ด้วย”
เลือดบ้าเยอะ ไม่นำมาเป็นข้อจำกัดในการแสดง
“ไม่เสียว เลือดบ้ามันค่อนข้างเยอะ เราก็อยากเต็มที่ เราก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันมาเป็นข้อจำกัดในการแสดงของเรา เราไม่มีเผลอ ยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อที่ทีมงานจะได้ถ่ายงานวันต่อไปให้ได้ (หัวเราะ) มันส์เกินไปก็ไม่ไหวครับ เดือดร้อนคนอื่น”
ยก “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ออกกำลังกาย ตั้งใจทำอะไรสนุกๆ สละร่างเป็นที่นอนให้น้อง
“ก็เห็นในโซเชียล มีคู่รักทำอะไรกัน จริงๆ ดูมาหลายคลิปแล้วแหละ ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้มานานแล้ว พอดีว่าเมื่อวานเสร็จงานเร็วแล้วก็ว่างๆ ก็เลยทำอะไรสนุกๆ กัน มันไม่ใช่การออกกำลังกายครับ แค่ทำอะไร น่ารักๆ ด้วยกันเฉยๆ น้องญ่าไม่หนัก แต่มันเป็นท่าที่คนอยู่ข้างล่างต้องเกร็งตลอดเวลา ดูคนอื่นทำมันดูง่ายมากเลย แต่พอทำเองก็รู้สึกว่า โห ใช้ได้เลย ซ้อมสองรอบเอง สบาย
ตอนจูบไม่ได้ซ้อมหลายรอบ (หัวเราะ) น้องก็ตื่นเต้นพอบอกว่ามาเล่นกัน รีบเตรียมตัว ตั้งกล้อง ดูเรฟเฟอร์เรนซ์ ก็สนุกดีครับ ปกติเล่นกันแบบนี้บ่อย ยิ่งถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรือไปบรรยากาศที่มันดีๆ สวยๆ งามๆ เราก็กระโดดโลดเต้นกันตลอด คนอยากทำตามก็ทำเลย แต่ระวังเจ็บหลังก็พอและระวังแฟนตก (หัวเราะ)
หมาก (ปริญ สุภารัตน์) คิม (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) แซว จริงๆ คลิปพวกนี้เราเห็นด้วยกันด้วย ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากทำท่าไหน ทำให้สวีตมากขึ้นไหม ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอีกอย่างแล้วกันครับ ที่เราทำด้วยกันแล้วอยากแชร์ให้คนอื่นเห็น เรียกว่าเป็นที่นอนของญาญ่าแล้วกัน (สละร่างให้เป็นที่นอน?) (หัวเราะ)
แม่แก้วก็แซว ดีครับ แม่คงแฮปปี้ คนอิจฉาน้องที่มีที่นอนแบบผม ใครๆ ก็เป็นได้ครับ คุณผู้ชายทุกคนครับ ส่วนที่คนโสดอิจฉาตาร้อน แนะนำให้ฝึกสควอชเยอะๆ ครับ เดี๋ยวคุณจะแบกคู่ครองได้เอง”
มีลูกพร้อม “หมาก-คิม” เป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่ได้นัดกัน มองการมีลูกสำคัญ
“ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ถ้าเรามีลูกในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ผมว่ามันเป็นที่ปรึกษากันได้ ไม่ว่าเราจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง คงมีเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องแบกรับ ผู้ชายต้องคอยดูแล ผมว่าถ้ามีลูกใกล้เคียงกันก็เป็นเรื่องที่ดี ยังไม่ได้นัดกันเป็นจริงเป็นจัง แต่มีคุยๆ ว่าน่าจะปีหน้าอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ด้วยความที่ต่างคนต่างก็งานเยอะ ทั้งหมาก ทั้งผม ทั้งคิม ทั้งญ่า แพลนมีน้องจริงๆ ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญมากๆ ที่ต้องคุยด้วย เราก็อยากปรึกษาคุณหมอด้วย ให้มันดีจริงๆ ปลอดภัยจริงๆ”
ไม่ถึงขนาดจิ้มวันเลือก
“ไม่ถึงขนาดจิ้มวันล็อก ถ้ามีไล่ๆ กันก็เป็นอะไรที่ดี เราเห็นเพื่อนเรา เวลาเขาเลี้ยงลูก ก็เป็นเคสสตัสดี้ที่ดีมากๆ น่ารัก แบ่งเวลาให้ลูก และแบ่งเวลาให้ตัวเองกันด้วย ถ้าเรามีโอกาสมีน้องในเวลาใกล้กัน ถ้าเราไปไหนมาไหนหรือทำกิจกรรมอะไรด้วยกัน ก็คงเป็นอะไรที่มันดี”
แชร์ไอเดีย อยากมีลูกกี่คน
“ยังไม่เคยคุยกับหมอเรื่องนี้ ปีหน้าเอางานแต่งก่อน เรื่องลูกเราก็คุยกัน อยากมีกี่คน อยากมีเมื่อไหร่ ก็คุยเป็นไอเดีย แต่ถามว่าจะต้องฟันธง เหยียบเท้าไว้เลยว่าต้องมี ผมกับญ่าไม่ใช่อย่างนั้น วาดฝันกันไว้สนุกๆ ว่ากี่คน ตอนแรกคนเดียว สักพักสองคน สามคน แล้วก็กลับมาคนเดียว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผมไม่ใช่คนแบกท้อง (หัวเราะ)”
เติมเต็มดีเทลงานแต่ง แต่ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์
“งานแต่งยังอยู่ในขั้นตอนหลายๆ อย่าง เรามีสามงาน ก็ค่อยๆ ทยอยเติมเต็มช่องว่างสิ่งที่เราขาดไป เรื่องดีเทลงาน พอเราโยนให้เวดดิ้งแพลนเนอร์ทั้งหมดเราก็สบายใจส่วนนึงแล้ว พวกเดตไลน์อะไรหลายๆ อย่าง เดี๋ยวเขาก็จะมาสะกิดเราเอง ว่าถึงเวลาแล้วนะ ต้องเลือกการ์ดนะ ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ มีดีเทลอีกเยอะเลยครับ”