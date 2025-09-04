“ริว-วชิรวิชญ์” คว้ารางวัล Model Star Award 2025 เวที FACE of THAILAND 2025 เป็นตัวแทนไทยลุย FACE of ASIA 2025 ที่เกาหลี

สิ้นสุดการรอคอย! ถึงเวลาสำคัญรอบ Final Walk บนเวทีระดับประเทศ FACE of THAILAND 2025 กับภารกิจในการเฟ้นหา Real Model ตัวจริงสายแฟชั่นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปประกวดบนเวทีระดับนานาชาติ ‘FACE of ASIA 2025’ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ณ ประเทศเกาหลีใต้ หลังจาก เมคโอเวอร์ผู้เข้ารอบ 25 สุดท้าย ได้เวลาโลดแล่นโชว์คาริสมาต่อหน้าคณะกรรมการบนรันเวย์ยาวกว่า 30 เมตร ภายใต้แนวคิด “Real Model Real Fashion Show” เนรมิตงานแฟชั่นวีครวมตัวเหล่าคนสำคัญใน แวดวงแฟชั่นเมืองไทย พร้อมแกรนด์โอเพนนิ่ง “ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” เจ้าของรางวัล Model Star Award 2025 ตัวแทนประเทศไทย ที่จะร่วมเดินทางไปรับรางวัล ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยงานจัดขึ้นที่ EM SKYE ชั้น 14 เอ็มทาวเวอร์, เอ็มสเฟียร์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการตอบรับเข้าร่วมเช็คอิน Front Row ของบุคคลสำคัญในแวดวงแฟชั่นเมืองไทย พร้อมด้วยเซเลบริตี้ในแวดวงสังคมมากมาย อาทิ จิตต์สิงห์ สมบูรณ์, ณัฐ ประกอบสันติสุข, เจง-มิย่า-โรเตอร์ ทองเจือ, ม.ล.อรรถดิศ ดิศกุล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ม.ล.เอวิตา ยุคล และ รินทร์รตา อินทามระ ฯลฯ พร้อมพบกับไฮไลท์ในการเปิดตัว “ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” นักแสดงสุดฮอตของช่อง 3 เจ้าของรางวัล Model Star Award 2025 เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศเกาหลี โดยมีนักแสดงสาว “มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร” เจ้าของรางวัล Model Star Award 2024 มอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับพระเอกหนุ่ม เรียกเสียงเชียร์และเสียงปรบมือได้สนั่นเอ็มทาวเวอร์
ด้านคณะกรรมการตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงแฟชั่นไทยและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ พิมพ์ลักษณ์ นิศาเดชาวัต National Director และผู้ถือครองลิขสิทธิ์เวที FACE of THAILAND 2025 ในประเทศไทย, ป้าตือ -สมบัษร ถิระสาโรช, ลิ้ม-สมชัย ส่งวัฒนา แห่ง FLYNOW, ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ จากแบรนด์ Vinn Patararin, นัท-นิสามณี, มิกซ์ เฉลิมศรี, Miss Lee Raulen, International Cooperation Director และ Mr. Kim Duk Ha, Head of Abijou Network พร้อมด้วย Mr. Yang Eui Sig ประธานและผู้จัดงาน Asia Model Festival บินตรงจากประเทศเกาหลี เพื่อร่วมชมการประกวดในครั้งนี้
จากแนวคิด “Real Model Real Fashion Show” ถูกขยายความนำมาถ่ายทอดความเป็นตัวจริงของวงการแฟชั่นไทย ด้วยการจำลองรันเวย์ความยาวกว่า 30 เมตร เพื่อให้ผู้เข้ารอบทั้ง 25 คน ได้งัดศักยภาพในการเป็นเรียลโมเดลฉายแววผ่านอินเนอร์จากการเดินโชว์พรีเซนต์เครื่องแต่งกายของ 3 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ระดับประเทศ ประเดิมโชว์เปิดรันเวย์ Opening Show by Madame Fin จากนั้นระเบิดเอนเนอร์จี้กันที่ แบรนด์ ‘Matter Makers’ พรีเซนต์แบรนด์โดยเรียลโมเดลชายและหญิงทั้ง 25 คน เดินอวดโฉมท่ามกลางเสียงเพลงปลุกความคึกคักจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป BLYSS (บลิซ) 3 สาว ลิซ่า – แคนดี้ - นีญ่า จากค่าย BEC MUSIC ต่อด้วยโชว์ของนายแบบ 10 คนจากแบรนด์ ‘PMITH’ และปิดท้ายรันเวย์กับฟีนาเล่จากแบรนด์สุดเก๋า ‘FLYNOW’ โดยการพรีเซนต์ของนางแบบทั้ง 15 คน
ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 2 คน โดยผู้ประกวดชนะอันดับที่ 1 ได้แก่ FOT 12 เรนนี่ - กัญณัฏฐ์ พงศ์จิราธเนศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท, ผู้ชนะอันดับที่ 2 ได้แก่ FOT 24 เปา - พสธร วิบูลย์วัฒนกิจ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับผู้ชนะอันดับที่ 3 และ ได้รับรางวัลพิเศษ Popular Vote ที่มีคะแนนโหวตผ่านแอปพลิเคชัน All Chart สูงที่สุด ได้แก่ FOT 04 ริว - วนาพร เชื้ออินทร์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมของรางวัลจาก MAC, Madame Fin และ TUR Hair Salon ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัล ‘VELA Fashion Shoot’ จาก ‘VELA’ - The Creation Studio ได้แก่ FOT 13 เมญ่า - โกศล แสงวิเชียร
โดยหลังจากนี้ผู้ชนะทั้ง 3 คน จะต้องเตรียมตัวเดินทางไปเข้าค่ายเก็บตัวยังประเทศเกาหลีใต้ ช่วงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากอีก 25 ประเทศ จากนั้นจะเข้าสู่การแข่งขัน FACE of ASIA 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน “Asia Model Festival 2025” ปลายเดือนตุลาคม 2568 อย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 4 วัน ณ High1 Resort Hotel จังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับ Asia Model Festival เป็นเวทีการประกวดโมเดลและแฟชั่นโชว์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านแฟชั่น ตามแนวทาง “Asian Model Road” และมีประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมส่งผู้เข้าประกวดลงแข่งขันรวม 25 ประเทศ ซึ่งแต่ละปีก่อนเข้าสู่วันประกวดจริงบนเวที FACE of ASIA ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศจะต้องเข้าแคมป์เก็บตัวทำกิจกรรมร่วมกัน 2 สัปดาห์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
FACE of THAILAND ในฐานะผู้จัดการประกวดยังพร้อมเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอดโมเดลตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดบนเวที Face of Asia รันวงการแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การจัดงาน Asia Model Festival เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลด้านแฟชั่นของประเทศไทย ให้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพมาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แล้วพบกันปีหน้ากับ FACE of THAILAND 2026
โดยทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย FACE of THAILAND AMFC , Facebook: Face of Thailand AMFC , Instagram: faceofthailand.amfc , TikTok: @face.of.thailand