แองเจลาเบบี กลั้นน้ำตาไม่อยู่ในงานพบแฟนครั้งแรก หลังถูกชาวเน็ตจีน “แคนเซิล” นานกว่า 2 ปี

นักแสดงชื่อดังชาวจีน “แองเจลาเบบี” (หรือ หยางอิ่ง วัย 36 ปี กลับมาเผยตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังห่างหายจากงานอีเวนต์นานกว่า 2 ปีเพราะกระแสต่อต้านจากชาวเน็ตจีน โดยทันทีที่เดินทางถึงงานอีเวนต์ แองเจลาเบบีถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อเห็นแฟน ๆ มารอต้อนรับจำนวนมาก
เส้นทางดราม่า: จาก “แคนเซิล” ถึงการคัมแบ็ก
ปลายปี 2023 เธอตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังถูกกล่าวหาว่าเข้าชมคอนเสิร์ต Born Pink World Tour ของ BLACKPINK ที่มาเก๊า และยังมีข่าวลือว่าเธอไปดูโชว์ของลิซ่า ที่คาบาเรต์ “Crazy Horse” ในปารีส แม้ภายหลัง Crazy Horse จะออกมาปฏิเสธว่าแองเจลาเบบีไม่ได้ไปชมจริง แต่เสียงวิจารณ์ก็ไม่ได้ลดลง ส่งผลให้การงานของเธอร่วงหนักที่สุดในชีวิต
ในเดือนพฤศจิกายน 2023 บัญชี Weibo ของเธอถูกจำกัดการใช้งานด้วยข้อหา “ละเมิดกฎหมายและกฎแพลตฟอร์ม” รวมถึง Douyin ยังปิดการติดตามบัญชีของเธอที่มียอดผู้ติดตามกว่า 140 ล้านคน ขณะที่การปรากฏตัวในแวดวงบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่ก็หายไปทั้งปี
ต้นปี 2024 บัญชีโซเชียลมีเดียของเธอจึงถูกคืนสถานะตามปกติ ก่อนที่ในเดือนมกราคม 2025 ซีรีส์เรื่องใหม่ Everlasting Longing จะออกอากาศโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเธออาจกลับคืนสู่วงการ
การกลับมาปรากฏตัวในงานแบรนด์ครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งทั้งต่อเธอและแฟน ๆ แองเจลาเบบีไม่เพียงแต่เดินทักทายแฟน ๆ รอบงาน แต่ยังหันมาส่งสัญลักษณ์รูปหัวใจเมื่อได้ยินเสียงตะโกนบอกรักจากแฟน ๆ แม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยน้ำตา หลายครั้งเธอต้องยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาระหว่างงาน
แม้กระทั่งตอนต้องเดินทางกลับ แองเจลาเบบีก็ยังดูอาลัยอาวรณ์ โบกมือลาแฟน ๆ อย่างช้า ๆ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงเชียร์
เมื่อทราบว่าแฟน
ๆ มารอตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้าสู่งาน นักแสดงสาวได้สั่งชานมเกือบ 100
แก้วแจกเป็นการตอบแทนการสนับสนุน
ทำให้เกิดเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางว่าการกระทำของเธอช่างอบอุ่นและใส่ใจแฟนคลับอย่างแท้จริง
คลิปบรรยากาศในงานถูกแชร์ไปทั่วโซเชียล
มีผู้คนจำนวนมากบอกว่าซาบซึ้งจนร้องไห้ตาม “เห็นเธอร้องไห้
ฉันเองก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่” หนึ่งในคอมเมนต์ยอดฮิตกล่าว
การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดว่า “แองเจลาเบบี” กำลังก้าวพ้นจากช่วงถูกแบน และเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในวงการบันเทิงจีนอีกครั้ง
แอนเจลาเบบี หรือ หยางอิ่ง เคยแต่งงานกับพระเอกดัง หวงเสี่ยวหมิง ในปี 2015 หลังเปิดตัวคบหากันอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี 2014 ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนที่เกิดในปี 2017 แต่ชีวิตคู่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันจากสื่อและชาวเน็ต จนในปี 2022 ทั้งสองตัดสินใจหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการ
หลังจากนั้นแอนเจลาเบบีรับหน้าที่ดูแลลูกชายเป็นหลัก แม้จะต้องเผชิญปัญหาด้านการงานและกระแสสังคม เธอยังคงพยายามรักษาบทบาทความเป็นแม่ และให้เวลากับลูกชายควบคู่กับการทำงานในวงการบันเทิง