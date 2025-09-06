บันเทิงรอบโลก ภาพลักษ์ใหม่ของ "เจ้าเวย"

หลังถูกแบนจากวงการบันเทิงจีนตั้งแต่ปี 2021 "จ้าวเวย" ก็แทบไม่ออกสื่อเลย จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอโพสต์ภาพเที่ยวซินเจียงในเว่ยป๋อ พร้อมแคปชันว่า “ป่ายินปู้ลู่ไม่มีทะเล”ภาพถ่ายเซลฟี่เผยให้เห็นใบหน้าที่ผอมลงชัดเจน แม้ศาลเพิ่งสั่งอายัดหุ้นของเธอมูลค่า 16 ล้านหยวน แต่เธอก็ยังดูมีความสุข ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟน ๆ ที่บอกว่า “คิดถึงนกน้อยจังเลย” และ “พี่เวยยังสวยเหมือนเดิม” ซึ่งนี่นับเป็นการปรากฏตัวสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีของเธอ
"ซิดนีย์ สวีนีย์" โชว์บัลเลต์ในโฆษณาใหม่ Jimmy Choo ใส่บู๊ตเข่าสูงเตะออฟฟิศกระจาย
"ซิดนีย์ สวีนีย์" ดาราสาวจาก Euphoria กลับมาฉายแสงอีกครั้งในแคมเปญฤดูใบไม้ร่วงของ Jimmy Choo ที่เธอสวมบทหลากหลาย ทั้งนักบัลเลต์ สาวออฟฟิศ และตัวแม่ส้นสูง เธอเต้นในชุดลีออตาร์ดคู่บู๊ตสูง พร้อมซีนอ่านบทและทำลายห้องประชุมสุดเก๋ นอกจากนี้ยังถ่ายภาพกับรองเท้าโลฟเฟอร์ระยิบระยับ และอ่านแมกกาซีนรถบังคับสุดฮา แม้เคยเจอดราม่าแคมเปญ American Eagle แต่แคมเปญนี้พิสูจน์ว่าเธอยังเป็นแฟชั่นไอคอนตัวจริง พร้อมผลงานใหม่อย่างหนัง “Christy” และซีซั่นใหม่ของ Euphoria ที่แฟน ๆ ตั้งตารอ
การประกวดมิสฮ่องกงปี
2025 ได้ผู้ชนะแล้วคือ "สเตซีย์ ชาน" สาวสวยวัย 26
ที่มาพร้อมโปรไฟล์สุดปัง ทั้งจบปริญญาตรีจาก UC Berkeley และปริญญาโทจาก
Columbia University แถมเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาให้ฮ่องกงอีกด้วย
รองอันดับหนึ่งได้แก่ "แองเจลา สแตนตัน"
ที่ขโมยซีนด้วยคำตอบฮาในรอบชุดว่ายน้ำ ส่วน "เจน หยวน" คว้ารองอันดับสอง
ขณะที่ "วิกตอเรีย ลี" กวาดสองรางวัลมิตรภาพและขวัญใจสื่อ
แม้เป็นตัวเต็งแต่พลาดมงอย่างน่าเสียดาย แฟน ๆ
ชื่นชมภาพลักษณ์สดใสและครอบครัวสายบุญของสเตซีย์
พร้อมจับตาเส้นทางหลังคว้ามงของเธอ
หลังจากซีรีส์
"Fireworks of My Heart" ถูกวิจารณ์ยับจนคะแนนดิ่งลงเหลือแค่ 2.7 ใน
Douban เมื่อปี 2023 "หยางหยาง" ก็หายหน้าไปจากวงการเกือบสองปีเต็ม
ล่าสุดเขากลับมาอย่างสง่างามในซีรีส์พีเรียดแฟนตาซี “A Record of a
Mortal’s Journey to Immortality” ที่ทำให้แฟน ๆ
กลับมาชื่นชมฝีมือที่พัฒนาแล้ว ในบทสัมภาษณ์
เขายอมรับว่าผลงานที่ผ่านมาอาจไม่น่าพอใจ และตัดสินใจถอยกลับไปปรับปรุงตัว
เพราะรู้ว่าผู้ชมไม่ปลื้ม
พร้อมเปิดใจว่าคำวิจารณ์ทำให้เขาเติบโตขึ้นในฐานะนักแสดง