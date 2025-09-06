เดมี มัวร์ ปกป้อง “เอ็มมา เฮมิง วิลลิส” ภรรยาของบรูซ วิลลิส ท่ามกลางการต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อม

เดมี มัวร์ อดีตภรรยา ยังคงยืนเคียงข้างและชื่นชมเอ็มมา เฮมิง วิลลิส ภรรยาของบรูซ วิลลิส ที่ต้องเผชิญหน้ากับเส้นทางอันยากลำบากในการดูแลสามี หลังจากเอ็มมาเปิดเผยว่า พระเอก Die Hard ต้องย้ายไปใช้ชีวิตแยกต่างหากจากเธอและลูกสาวทั้งสอง มัวร์ได้ออกมาสรรเสริญถึงความเข้มแข็งและความทุ่มเทของเธอ
“ในฐานะอดีตภรรยา แม้ครอบครัวเรายังใกล้ชิดกัน แต่ก็เป็นตำแหน่งที่แปลกอยู่บ้าง” เดมีเล่าในพอดแคสต์ Oprah’s Super Soul ตอนล่าสุด ซึ่งเอ็มมาก็เป็นแขกร่วมรายการด้วย “หลายสิ่งตกหนักอยู่ที่เอ็มมาในการหาหนทางรับมือ แต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือการตระหนักว่าผู้ดูแลก็ต้องดูแลตัวเองด้วย หากพวกเขาไม่ใส่ใจสุขภาพใจและร่างกาย ก็จะไม่สามารถดูแลใครต่อไปได้”
เอ็มมามักเปิดใจถึงบทบาทการเป็นผู้ดูแลนับตั้งแต่ครอบครัวประกาศข่าวการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม FTD ของบรูซในกุมภาพันธ์ 2023 ขณะเดียวกัน เดมีและลูกสาวที่เกิดจากบรูซ — รูเมอร์ (36), สเกาต์ (33) และทัลลูลาห์ (30) — ต่างก็ยังคงอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือกัน
มัวร์กล่าวต่อว่า “ฉันมีความเห็นอกเห็นใจต่อเอ็มมาอย่างมาก เธอยังเป็นผู้หญิงที่อายุน้อย ไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่าทุกอย่างจะเป็นเช่นนี้ ฉันคิดว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยม เธออุทิศตัวเต็มที่ในการหาทางที่ถูกต้อง แม้ต้องเจอทั้งความกลัว ความกล้าหาญ และความเข้มแข็งไปพร้อมกัน”
เธอยังกล่าวถึงหนังสือใหม่ของเอ็มมา The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เผชิญสถานการณ์คล้ายกัน
นอกจากนี้ เดมียังเปิดใจถึงการเฝ้าดูอดีตสามีที่เธอหย่ามาตั้งแต่ปี 2000 แต่ยังคงสนิทสนมกัน ต้องปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนไปจากโรคสมองเสื่อมว่า “สิ่งสำคัญคือการยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ อย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเหมือนเดิมหรือเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็น เมื่อทำเช่นนั้น เราจะพบความอ่อนโยน ความอ่อนไหว และความรักที่งดงามมาก”
ด้านเอ็มมาเองก็เล่าว่า เธอเคยรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงแรก ๆ “ฉันกลัวเกินกว่าจะเล่าอะไรให้ใครฟัง อยู่ในความเศร้าและความมืดมนอยู่นาน” เธอกล่าวกับ PEOPLE “แต่เมื่อเวลาผ่านไป ฉันตระหนักว่าการพูดออกมาและสร้างการรับรู้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยเร็วขึ้น และเข้าสู่การรักษาหรือการทดลองทางคลินิกได้เร็วขึ้น โรค FTD มักถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคซึมเศร้า วัยทอง หรือไบโพลาร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราประกาศการวินิจฉัยของบรูซออกมา”
แม้จะมีเสียงวิจารณ์ออนไลน์ต่อบทบาทของเธอในฐานะผู้ดูแล หลังจากประกาศว่าบรูซไปอยู่บ้านอีกหลังใกล้ ๆ แต่เอ็มมาก็ยอมรับว่าเธอเริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ตัวเองจะมีความสุขบ้างท่ามกลางความเศร้า
“แม้ความโศกเศร้าและบาดแผลยังคงอยู่ตลอดเวลา แต่ฉันก็เรียนรู้ว่าไม่ผิดที่ฉันจะมีความสุขกับชีวิตบ้าง” เธอกล่าว พร้อมย้ำว่าการเดินทางของผู้ดูแลคือเรื่องของ “ชุมชนและการเชื่อมโยง”
“บรูซก็คงอยากให้ฉันและลูก ๆ ไม่จมอยู่กับความเศร้า แต่ก้าวผ่านไปด้วยกัน” เอ็มมาสรุป
ตลอดชีวิตการทำงาน บรูซ วิลลิส ไม่ได้เป็นเพียงพระเอกแอ็กชันผู้สร้างปรากฏการณ์จาก Die Hard เท่านั้น แต่ยังเป็นพ่อและสามีที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเสมอ
หลังจากแต่งงานกับเดมี มัวร์ในปี 1987 ทั้งคู่มีลูกสาวสามคนร่วมกัน และแม้จะหย่าร้างในปี 2000 แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเพื่อเลี้ยงดูลูก ๆ อย่างใกล้ชิด
ต่อมาในปี 2009 เขาได้แต่งงานกับเอ็มมา เฮมิง วิลลิส และมีลูกสาวอีกสองคน ทำให้ครอบครัวของเขากลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความผูกพัน แม้จะต้องเผชิญวิกฤตด้านสุขภาพในปัจจุบัน แต่ภาพของบรูซในฐานะพ่อผู้ทุ่มเทและหัวใจสำคัญของครอบครัว ยังคงเป็นที่จดจำและยกย่องของคนใกล้ชิดและแฟน ๆ ทั่วโลก