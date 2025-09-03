“นารา เครปกะเทย” โพสต์ขอบคุณศาลให้โอกาส รอดคุกคดี ม.112 รอลงอาญา 2 ปี

วันที่ 3 ก.ย.68 ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดี “นารา เครปกะเทย” อนิวัติ ประทุมถิ่น ถูกฟ้องในข้อหาตามมาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีโพสต์เฟซบุ๊กและข้อความใต้โพสต์ตัวเอง ในปี 63
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน เห็นว่าจำเลยสำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี โดยคุมประพฤติ 1 ปี ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานทุก 3 เดือน และให้บำเพ็ญประโยชน์ 24 ชม.
ขณะที่เฟซบุ๊ก นารา ได้โพสต์ก่อนฟังคำพิพากษา ขอให้เป็นวันที่ดี หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอเก่งแล้วนารา ซึ่งต่อมา นารา ได้โพสต์ข้อความว่า “รอดค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสหนู รอลงอาญา 2 ปีค่ะ”