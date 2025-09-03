“เบลล่า ราณี” ขอสู้เองเดินหน้าเป็นนักธุรกิจเต็มตัว ยังไม่พร้อมให้ “วิล ชวิณ” เป็นพาร์ตเนอร์

“เบลล่า ราณี” เดินหน้าเป็นนักธุรกิจสาวเต็มตัว ลั่นขอสู้ด้วยตัวเอง ยังไม่พร้อมให้ “วิล ชวิณ” เป็นพาร์ตเนอร์ เขินมากไปเยี่ยมโรงงานตระกูลฝ่ายชายแล้ว พนักงานในโรงงานมายืนรอชูป้าย พร้อมกรี๊ดเป็นการต้อนรับ
แฟนๆ แฮปปี้มากที่ได้เห็นภาพ “เบลล่า ราณี แคมเปน” ไปร่วมดูโรงงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ของครอบครัว “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” เมื่อถามเรื่องนี้กับ เบลล่า เจ้าตัวยอมรับว่าเขินมาก เพราะพนักงานในโรงงานที่เป็นแฟนคลับ มายืนรอชูป้าย เขียนว่า เบลล่า FC แล้วก็กรี๊ดเป็นการต้อนรับ
“อันนั้นคือติดสอยห้อยตามไป เราไม่เคยไปที่หลังบ้านของทางนั้น ที่วันนั้นมีโอกาสได้ไปเพราะว่ามีคณะจากต่างประเทศมาดูโรงงานพอดี เขาก็เลยชวนเราว่าอยากไปด้วยไหม เลยคิดว่าไปซะหน่อยไปหาความรู้เพราะเราก็กำลังทำธุรกิจเหมือนกัน วันนั้นไปก็ไม่คิดว่าจะเจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกัน นึกว่าจะได้ไปเงียบๆ แล้วก็ไปชะโงกดู พี่ๆ น้องๆ พนักงานก็แตกตื่นเหมือนกัน มีป้ายมาชูด้วยเขียนว่า เบลล่า FC แล้วเขาก็กรี๊ดๆ กัน ยอมรับว่าเขินมาก เขินทั้งแขกที่ไปพร้อมกับเรา แล้วก็เขินภาพรวมเลย
(วิลซัปพอร์ตธุรกิจ?) จริงๆ เราอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อน แต่ถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คำแนะนำได้เราก็ถามค่ะ สำหรับธุรกิจมีแพลนจะเปิดตัวประมาณ ต.ค. - พ.ย.นี้ แต่น่าจะเปิดอันเดียวก่อนเป็นสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิง แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเปิดอันอื่นออกมาอีก ธุรกิจนี้คุณวิลไม่ได้มาหุ้นด้วย เราทำเองกับพาร์ตเนอร์ค่ะ ฝากทุกคนซัปพอร์ตด้วยนะคะ เพราะปีนี้ก็ได้มาจับธุรกิจแบบจริงจัง”