ย้อนคำ “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” เป็นนายกสมาคมที่ “อดีตพระอลงกต” ตั้งขึ้น ลั่นรับใช้ท่านตลอด เบิกอะไรหลักฐานรัดกุม!

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ออกมาแย้มว่ามีตลกดังคนหนึ่งมีพฤติการณ์ถือครองโฉนดที่ดินแทน “อดีตพระอลงกต” ทำโซเชียลคาดเดาไปต่างๆ นานา ว่าหมายถึงใคร
ล่าสุดวันนี้ บิ๊กเต่าออกมาเผยว่าเตรียมเรียก “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” หรือ “ศรสุทธา กลั่นมาลี” ตลกชื่อดัง มาสอบปากคำ โดยระบุว่าอยู่ในกลุ่มเส้นเงินของบุคคลที่ไม่มีความชัดเจน ทำโซเชียลฮือฮาอย่างคาดไม่ถึง
ซึ่งหากย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ที่ “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” ได้เผยถึงอดีตพระอลงกต เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน กับทางอมรินทร์ทีวี เจ้าตัวเผยว่าสงสารท่าน แต่อะไรก็แล้วแต่ ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก เชื่อว่าหลวงพ่อถูกมากกว่าผิด เป็นพระผู้ให้ เป็นพระปฏิบัติ เป็นพระนักพัฒนา
พร้อมยอมรับว่าท่านกริ๊งกร๊างมาก็จะเข้าไป เมื่อ 3-4 ปี ตนเองเป็นนายกสมาคมเชียร์ไทย ซึ่งจัดตั้งโดยอดีตพระอลงกต ทำเรื่องชม ช็อป ชิม เชียร์ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังลาออกจากนายกสมาคมศิลปินตลก ก็ไปรับใช้ท่านตลอด ท่านก็เมตตาทุกอย่าง ท่านไม่ได้เป็นพระบู๊ ท่านเป็นนักพัฒนา ที่สัมผัสมา ท่านเป็นพระผู้ให้ เป็นพระปฏิบัติ พระนักพัฒนา ไม่ใช่ท่านหรอก
ส่วนเรื่องการรับบริจาคมีมานานแล้ว เขามีเอกสารหลักฐานหมดทุกเรื่องนี่ เราเข้าไปยุ่งไม่ได้ เราจะเบิกอะไรก็มีหลักฐาน ซึ่งตนทำรัดกุมมาก ส่วนโอนแบบไหนตนไม่ทราบ เขามีเลขาฯ เราเป็นพนักงานคนนึงรับคำสั่งจากหลวงพ่อให้ทำโน่นทำนี่ จะเบิกหรืออะไรก็ต้องมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
ยังกราบไหว้ท่านได้อยู่ เอาเรื่องศาสนาเป็นหลัก อย่าเอาเรื่องตัวบุคคล ถ้าไม่ดีเขาก็อยู่ไม่ได้ อย่าหมดศรัทธากับศาสนา ศาสนาไม่ได้ทำให้เสื่อม บุคคลหรือคนรอบข้างเท่านั้นเองที่ทำให้ศาสนาเสื่อม ทำให้องค์พระองค์เจ้าเสื่อม ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ศาสนาไม่ได้ทำให้ใครเสื่อม