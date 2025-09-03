xs
“พุทธ” จัดหนัก “เจน ญาณทิพย์” อดีตผู้ช่วยแฉยับ ใช้ “กรามหมู” อ้างของจากเทวดา! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรณีที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “พุทธ อภิวรรณ” เปิดเผยออกมาแล้วว่าผู้วิเศษคนที่ 2 ต่อจาก “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” อาจจะเป็น “เจน ญาณทิพย์” มีการตั้งคำถามเรื่องการเรี่ยไรเงินบริจาค และให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัว อ้างจะนำเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์  

ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา พุทธก็ได้พาอดีตผู้ช่วยของเจน ญาณทิพย์ ที่พร้อมใจออกมาแฉแบบจัดหนักในหลายๆ เรื่องผ่านช่องยูทิวบ์ Phutta Talk รวมถึงเรื่องที่ “รุ้งตะวัน" เลขาใกล้ชิดของเจนได้มีการโพสต์ในเพจ อาจารย์เจน.com ว่ามีของดีจะมาให้ลูกเพจได้ซื้อไว้ติดบ้าน เทวดานิมิตมาให้ เป็นเครื่องรางของขลังที่บนโลกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีพุทธคุณคือป้องกันวิญญาณชั่วร้าย ป้องกันสิ่งไม่ดี และที่สำคัญสามารถป้องกัน #โรคคางทูม ได้ด้วย เพราะสิ่งนี้คือ #กรามหมู

ซึ่งอดีตผู้ช่วยคนหนึ่งเผยว่า กรามหมูที่ว่านี้ก็มีทีมงานไปซื้อเหมามาจากตลาด เป็นกรามหมูจริงๆ ที่พอได้มาพวกตนก็ต้องมานั่งแกะเนื้อที่ติดมากับกระดูก เสร็จแล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง และใช้ปากกาเขียนยันต์กรามหมูขึ้นมา โดยกรามหมูนี้จะถูกให้บูชา กรามละ 3,000 บาท มีการอ้างว่าเงินนี้จะนำไปเปิดโรงทานตามที่เห็นสมควร!











