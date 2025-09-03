“เจมส์จิ” น้ำตาคลอ ได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรก ไม่กล้าเคลมน้ำยาดี แต่เมียท้องวิธีธรรมชาติ ตั้งเป้าเป็นพ่อที่หล่อที่สุด

“เจมส์จิ” เผยภรรยา “โฟม เบ็ญจมาส” อายุครรภ์จะ 5 เดือนแล้ว เล่านาทีที่รู้ว่าเป็นพ่อคนในหัวมีภาพตัดเหมือนในหนัง น้ำตาคลอเป็นโมเมนต์ที่พิเศษได้ดูผลอัลตร้าซาวด์ ได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรก แพลนทุกอย่างไว้หมดแล้วยันลูกคลอดเดือนมกราคม ตั้งเป้าจะเป็นคุณพ่อที่หล่อที่สุดกับลูก
เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการประกาศว่าภรรยาสาว “โฟม เบ็ญจมาส กิตติพิทักษ์กุล” กำลังจะมีเบบี๋แล้ว ทำเอาแฟนๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” มากมาย ซึ่งว่าที่คุณพ่อเจมส์จิ ก็ได้มาอัปเดตว่าตอนนี้โฟมมีอายุครรภ์จะ 5 เดือนแล้ว
“โฟมตั้งครรภ์แล้วเรียบร้อย ตอนแรกจะมีปีหน้า แต่ว่าน้องเขามาก่อน น้องมาเองครับ (น้ำยาดี?) ไม่กล้าเคลมเท่าไหร่ แต่ผมว่าเราดูที่เนื้องานก็ได้ครับ ว่ากันตามเนื้อผ้าครับซึ่งเนื้อผ้าค่อนข้างดี คุณภาพเยี่ยม เราสองคนครั้งแรกที่รู้ก็ตกใจประมาณนึงเลย เราไม่ได้คาดคิดว่าจะมาง่ายขนาดนี้ หลังจากไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก พอมาเองแบบธรรมชาติก็ตกใจกัน ก็ดีใจมากครับ ในตอนนั้นเราตกลงกันว่าพอเราอยู่ในสภาวะนี้ เราก็ตั้งใจจะธรรมชาติกันก่อน ถ้าจนแล้วจนรอดมันไม่ได้เราก็จะไปให้คุณหมอช่วย”
เห็นภาพตัดวินาทีได้รู้ว่าตัวเองเป็นคุณพ่อ เผย “โฟม” อายุครรภ์ใกล้จะครบ 5 เดือนแล้ว
“ตอนที่เขารู้เขากะว่าเขาจะไม่บอกผมจนกว่าจะไปถึงที่ออสเตรเลีย ตั้งใจจะไปบอกที่สวยๆ แล้วเขาก็ปรึกษาคุณหมอ คุณหมอบอกว่าไม่ได้นะต้องบอกเผื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องช่วยกันเราจะได้ช่วยกันได้เขาเลยยอมบอกผมบนเครื่องบิน ตัวผมตอนนั้นพอรู้คือภาพในหัวเยอะมากเลย รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการ เป็นภาพตัดเหมือนในหนังแล้วก็สรุปกับตัวเองได้ว่ามีลูกแล้ว
ตอนนี้อายุครรภ์ใกล้จะครบ 5 เดือนแล้ว โฟมไม่ได้มีอาการแพ้ท้องเลย ยังไม่เคยอ้วก มีแค่อ่อนเพลียในช่วง 2-3 เดือนแรก ถือว่าโชคดี ตัวผมก็ไม่แพ้ แต่หลังๆ มาก็ติดกินแซบแต่คิดว่าไม่ใช่เพราะแพ้ท้อง เพศลูกทราบแล้วแต่ยังไม่เฉลย ก็ตั้งใจกันว่าจะมี 2 คน อยากมีทั้งผู้ชาย-ผู้หญิง”
โมเมนต์ครั้งแรกที่อัลตร้าซาวด์แล้วเห็นลูก ได้ยินเสียงหัวใจเต้นคือน้ำตาคลอ เป็นอะไรที่พิเศษมากเหมือนที่คนอื่นบอกกัน
“ตอนนั้นประมาณเกือบๆ 2 เดือนแล้วหลังจากที่เรากลับจากออสเตรเลีย ตอนได้ยินครั้งแรกมันก็เป็นโมเมนต์ที่ตื้นตันมาก ดีใจ ตอนนั้นรู้สึกน้ำตาคลอมากๆ มันตื้นตันมากๆ โฟมเขาก็น้ำตาไหล มันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมาก เราเองเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากครอบครัวอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่คนอื่น แต่เรามาเจอกับตัวเองแล้วมันพิเศษจริงๆ เหมือนที่เขาบอกๆ กันมา
(ถือเคล็ด?) เราไม่มีถือเคล็ด แต่พอเราเจอสภาวะนี้แล้วเขากลัวว่าจะไม่สมบูรณ์ไหม โน่นนี่นั่นไหม พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราถึงบอก”
วางแผนเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วยันลูกคลอด ชื่อลูกก็มีในใจแล้ว
“ก็มานั่งไล่กันเลย ด้วยความที่คุณแม่ชอบดูข้อมูลมาก เขาก็ดูข้าวของต่างๆ ที่จำเป็น ต้องจัดโซนบ้านใหม่ไหม หรือต้องทำอะไรใหม่บ้าง ส่วนผมก็มีไปหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก จิตวิทยาเด็ก เราก็พยายามค่อยๆ เรียนรู้ไป เราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะเลี้ยงเอง ตัวผมเองก็ตกลงกับเขาไว้ว่าจะช่วยกัน ในช่วงที่คลอดคือช่วงมกราคม จะไม่โหมงานนะช่วงนั้นเพื่อจะได้อยู่ด้วยกัน ผมก็จะได้ช่วยดูแลเขา แต่ยังรับงานอยู่นะครับ เราก็วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ชื่อลูกมีในใจแล้วครับ ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว คุณแม่เขามีชื่อในใจมาตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้ก็ถือว่าเกือบๆ ไฟนอล จะบอกเดือนตุลาคม ตอนแรกเขาไม่บอกผมด้วย เขาอยากให้ผมไปลุ้นพร้อมๆ กัน แต่พอดีวันนั้นคุณหมอโป๊ะ”
มองภาพตนเองจะเป็นคุณพ่อที่หล่อที่สุดให้กับลูก จะตั้งใจดูแลภรรยาและลูกให้ดีที่สุด
“ในพาร์ตของการเลี้ยงลูกผมตั้งใจจะดูแลทั้งภรรยาและลูกให้ดีที่สุด ตอนนี้ก็พยายามศึกษาเยอะมาก อันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เลย ส่วนเป้าหมายของตัวเองส่วนตัวคืออยากเป็นคุณพ่อที่หล่อมาก มีแค่นั้นเลย ตั้งใจจะเป็นคุณพ่อที่ดูดีมากๆ”