“แซนวิช” ปวดใจ ลูกชาย “น้องลีออง” แพ้แมงกะพรุนหัวกระสุนรุนแรง คลื่นไส้ ปวดหัว แน่นหน้าอก

ทำเอาคุณแม่อย่าง “แซนวิช ปภาดา โชติกวณิชย์” อดีตนักแสดง ถึงกับปวดใจ หลังจากที่ลูกชาย “น้องลีออง” เกิดอาการแพ้แมงกะพรุนหัวกระสุน ทั้งที่ไม่เคยแพ้อาหารทะเลมาก่อน โดยเผยภาพน้องลีอองขณะรักษาตัวอยู่ที่รพ. พร้อมข้อความว่า
“❌อาการ แพ้มึนหัว แน่นอก แมงกะพรุนหัวกระสุน แพ้ปากชา เป็น อาการแพ้ที่รุนแรง (Anaphylaxis) ที่เกิดจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุนหัวกระสุน และต้องรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที น้องมีอาหารแพ้ปวดหัวมึน หายใจดัง คลื่นไส้แน่นอก หลังจากที่กิน ได้ประมาน 30-40 นาที ปกติไม่เคยแพ้อาหารทะเลเลย #ลีออง #leon”