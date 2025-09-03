xs
ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ Thailand Security Dialogue ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดงานอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่ กับงาน Thailand Security Dialogue หรืองานประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ครอบคลุมเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ปีนี้เน้นไปที่เรื่องการหาแนวทางรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ โดยปลายทางมุ่งส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้มาร่วมงานประกอบไปด้วยผู้นำทางทหารจากหลายประเทศ อาทิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาเลเซีย แคนาดา บรูไน ตลอดจนนายทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกา รวมไปจนถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั้งประเทศไทย จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนี ศรีลังกา ทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีนั่นหมายถึงโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของความมั่นคง รวมไปถึงการเป็นที่รู้จักของต่างชาติเรื่องความมั่นคงของประเทศไทย อาจจะขยายผลรวมถึงเม็ดเงินในภาคการท่องเที่ยวอันมหาศาลที่จะตามมาหลังจากจบงานนี้

สิ่งที่ต้องชื่นชมและให้คะแนนกันจริงจัง น่าจะเป็นเรื่องการจัดงานที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรียกได้ว่าเป็นระดับอินเตอร์อย่างแท้จริง งานนี้ต้องยกเครดิตให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อย่าง พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี และ พลเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย สองนายทหารที่เก่งทั้งรบและเรียน ที่เป็นโต้โผหลัก รวมถึงคณะจัดงานทุกคน

เวทีสัมมนาด้านความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2025 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพูดถึงเสวนาระดับโลกที่ให้ความสำคัญไปที่ด้านความมั่นคงจะมีอยู่จำนวนไม่มากที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จนกลายเป็นที่ใฝ่ฝันของนักวิชาการและนักนโยบายชั้นนำที่จะได้มาร่วมงานและได้ขึ้นนำเสนอบนเวที

สิ่งที่จะตามมา แน่นอนว่าการเป็นเจ้าภาพของเรา นอกจากจะเปิดโอกาสให้เราได้โชว์ศักยภาพในหลายๆ ด้านแล้ว ยังจะรวมไปจนถึงการมีโอกาสได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมและของดีต่างๆ ด้วยการโชว์มวยไทย สะท้อนถึงความเป็นไทยแทรกไปในช่วงการจัดงานสัมมนา และที่สำคัญอย่างที่สุด คือการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติ เพราะต้องไม่ลืมว่า “การศึกษา” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ และแน่นอนเป็นเวทีที่แต่ละประเทศต่างช่วงชิงและอยากได้รับการยอมรับ

หากทำได้สำเร็จในอนาคต ประเทศไทยอาจได้สถานะใหม่ในฐานะศูนย์รวม หรือ hub ของการศึกษา การแลกเปลี่ยน และการพูดคุยกันอย่างเสรีและสร้างสรรค์ของบรรดาผู้นำและปัญญาชนทั่วโลกเพื่อสันติภาพของส่วนรวม ซึ่งจะเป็นบทบาทที่มีเสน่ห์อย่างมากของไทย และจะเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับการ “เติบโต” และ “แต่งตัว” เพื่อพร้อมไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต

เป็นโจทย์ของผู้จัดงานที่จะต่อยอดงานคุณภาพอย่างนี้ทุกๆปีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดงานทำงานจัดงานในระดับนี้ไปทุกๆ ปี หากสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐาน และเติบโตอย่างมั่นคง เชื่อได้ว่าเวที Thailand Security Dialogue นี้อาจไปได้ไกลและกลายเป็นเวทีระดับโลกในที่สุด










