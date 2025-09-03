"อ.นิติกฤตย์" จับมือ AIS พลิกชีวิตนักศึกษา ไม่เก่ง ก็ปังได้

AIS จัดโครงการ New Gen New Jai ทันภัยมิจจี้ x AIS อุ่นใจ Cyber ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด รู้เท่าทันพฤติกรรมของมิจฉาชีพออนไลน์ให้แก่นักศึกษา โดยมี พ.ต.ท.พิศาล สุขพิทักษ์ สารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท. บรรยายให้ความรู้ นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษ มูเต Learn ไม่เก่ง ก็ปัง ได้ โดยมี อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลข แอมบาสเดอร์ AIS บรรยายให้ความรู้เรื่องศาสตร์พลังตัวเลข สร้างสีสันในงาน เรียกว่าหลังจบงานนี้นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้การเตือนภัยให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพแล้ว ก็ยังได้ความรู้เรื่องศาสตร์พลังตัวเลขอีกด้วย
ซึ่งอาจารย์นิติกฤตย์ ได้กล่าวถึงการบรรยายในครั้งนี้ว่า นอกจากงานด้านศาสตร์พลังตัวเลขแล้ว ปกติแล้วจะบรรยายตามโรงเรียน สถาบันต่างๆ เรื่องกฎแห่งกรรม การทำความดี การสวดมนต์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการทำความดี เกรงกลัวต่อบาป และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป