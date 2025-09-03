xs
xsm
sm
md
lg

ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ หลังเพจ “ท่านเปา” โพสต์ภาพพร้อมแผลที่แขนพร้อมข้อความระบุว่านักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา ขณะที่คนใกล้ตัว “ขนม ศศิกานต์ กนิษฐสุนทร” โพสต์ภาพรอยที่แขนของเจ้าตัวด้วยเหมือนกัน ทำคนแห่โยงไปถึง “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก” ซึ่งครูเต้ยออกมาโพสต์สวน จะลงข่าวให้ทักมาถามก่อน ไม่ได้มีเรื่องกับแม่ของลูก เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลย เราเข้าไปห้ามน้องจะจกตากัน ขู่ฟ้องคนปล่อยประเด็นทำให้เกิดความเสียหาย ขณะที่ขนมก็ออกมายันว่าไม่ได้โดนตี แค่เข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลง ให้ตั้งสติก่อนสตาร์ท

ล่าสุด “หมอบุ๊ค ธนภัทร” แฟนคนปัจจุบันของขนม โพสต์ภาพแฟนสาวอยู่บนเตียงที่รพ.ในสตอรี่ พร้อมข้อความเดือดๆ ว่า “โดนตัวแผนผมอีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน”












ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!
ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!
ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!
ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!
ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น