ยังไม่จบ! “หมอบุ๊ค” โพสต์เดือด โดนตัว “ขนม” อีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน!

เป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ หลังเพจ “ท่านเปา” โพสต์ภาพพร้อมแผลที่แขนพร้อมข้อความระบุว่านักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา ขณะที่คนใกล้ตัว “ขนม ศศิกานต์ กนิษฐสุนทร” โพสต์ภาพรอยที่แขนของเจ้าตัวด้วยเหมือนกัน ทำคนแห่โยงไปถึง “ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก” ซึ่งครูเต้ยออกมาโพสต์สวน จะลงข่าวให้ทักมาถามก่อน ไม่ได้มีเรื่องกับแม่ของลูก เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลย เราเข้าไปห้ามน้องจะจกตากัน ขู่ฟ้องคนปล่อยประเด็นทำให้เกิดความเสียหาย ขณะที่ขนมก็ออกมายันว่าไม่ได้โดนตี แค่เข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลง ให้ตั้งสติก่อนสตาร์ท
ล่าสุด “หมอบุ๊ค ธนภัทร” แฟนคนปัจจุบันของขนม โพสต์ภาพแฟนสาวอยู่บนเตียงที่รพ.ในสตอรี่ พร้อมข้อความเดือดๆ ว่า “โดนตัวแผนผมอีกรอบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเจอกัน”