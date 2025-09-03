“ดวงดาว” โพสต์อาลัยพี่ชาย “ณรงค์ จารุจินดา” เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว เชฟมิชลินของน้อง

หลังจากวงการบันเทิง สูญเสีย “เล็ก ณรงค์ จารุจินดา” ผู้กำกับชื่อดัง สามีของผู้จัดละคร “กอบสุข จารุจินดา” รวมทั้งเป็นพี่ชายนักแสดงอาวุโส “ดวงดาว จารุจินดา” ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ครอบครัวจัดพิธีศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลาพ่วงจินดา (ด้านหลังเจดีย์ขาว) โดยมีการสวดพระอภิธรรมในวันที่ 3-9 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. และพิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.
ล่าสุด ดวงดาว ได้โพสต์สุดอาลัยถึงพี่ชายในอินสตาแกรม “พี่ชายสุดที่รักเชฟมิชลินของน้อง พี่ไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ในหัวใจของน้องสาวคนนี้ตลอดไป รักลุงเล็กที่สุด พี่ชายที่แสนดีของน้อง #ดญมียาหลานสาวคุณย่าดาว” ทำแฟนๆ เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก