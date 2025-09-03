"สกู๊ตเตอร์ บราวน์" ควง "ซิดนีย์ สวีนีย์" เปิดตัวรักใหม่แบบไม่เป็นทางการ

TMZ รายงานว่า สกู๊ตเตอร์ บราวน์ วัย 44 ปี และนางเอกฮอต ซิดนีย์ สวีนีย์ วัย 27 ปี กำลังคบหากันอยู่ หลังจากถูกพบไปออกเดตหลายครั้ง แม้แหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ “สบาย ๆ” ไม่ได้จริงจังนัก แต่ก็สร้างกระแสฮือฮาไม่น้อย
ทั้งคู่ถูกจับตาเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างร่วมงานวิวาห์ของ เจฟฟ์ เบโซส์ และลอเรน ซานเชซ ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยมีรายงานว่าพวกเขาได้พบกันในงานดังกล่าว ก่อนจะเริ่มสานสัมพันธ์กันต่อมา
ซิดนีย์เพิ่งเลิกรากับคู่หมั้น โจนาธาน ดาวิโน วัย 42 ปี เมื่อช่วงต้นปี ส่วนสกู๊ตเตอร์เคยแต่งงานกับ ยาเอล โคเฮน นาน 7 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน ก่อนจะหย่าร้างในปี 2022
แม้อายุห่างกันถึง 17 ปี แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่อุปสรรค เพราะซิดนีย์เองก็เคยคบหาคู่หมั้นที่อายุมากกว่าเช่นกัน ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์