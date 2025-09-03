"จ้าวลู่ซือ" ลุยธุรกิจตั้งบริษัทใหม่ รุกตลาดแฟชั่นออนไลน์

สื่อจีนรายงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ว่านักแสดงสาวชื่อดังของแผ่นดินใหญ่ จ้าวลู่ซือ กำลังขยายพอร์ตธุรกิจอีกครั้ง หลังมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่ในเมืองเฉิงตูชื่อ Chengdu Maning Co., Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน โดยเธอถือหุ้นใหญ่ถึง 90%
บริษัทใหม่นี้มีขอบเขตการดำเนินงานกว้าง ครอบคลุมทั้งการขายสินค้าออนไลน์ การค้าปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องแต่งกาย ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของจ้าวลู่ซือในฐานะไอคอนแฟชั่น ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเธออาจกำลังเดินหน้าลุยเต็มตัวใน อีคอมเมิร์ซสายแฟชั่น
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกของเธอ เพราะก่อนหน้านี้ จ้าวลู่ซือมีความเชื่อมโยงกับ Chengdu Fufudezhao Enterprise Management Co., Ltd. และ Beijing Fufudezhao Enterprise Management Co., Ltd. ซึ่งเพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่น่าสนใจคือ Chengdu Fufudezhao ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในชื่อ “FUFUDEZHAO” พร้อมทั้งลงทะเบียนลิขสิทธิ์ผลงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอ อาทิ “doedian” และ “ROSYDOEDIAN”