ไอดอลญี่ปุ่นใส่บรา Calvin Klein เดินเล่นคามาคุระ จุดกระแสวิจารณ์ในโซเชียล

สื่อ News Post Seven รายงานว่า เบนจามิน ผักชี (Benjamin Phakchi) สมาชิกวงไอดอลญี่ปุ่น “Million! ～Million Heaven Tokyo～” กลายเป็นประเด็นร้อน หลังเธอโพสต์ภาพและวิดีโอขณะเดินเล่นในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ ระหว่างช่วงวันหยุดฤดูร้อน โดยการแต่งกายที่ถูกจับตามองคือเสื้อแจ็กเก็ตสีเทา แมตช์กับบราทรงแฟชั่นและกางเกงขาสั้นจากแบรนด์ Calvin Klein
ในคลิปดังกล่าว เธอบรรยายตัวเองว่า “แกว่งตัวน่ารัก ๆ” ขณะเดินผ่านย่านช้อปปิ้งและคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภาพลักษณ์ดังกล่าวสร้างความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายในโลกออนไลน์
กลุ่มวัยรุ่นและแฟนคลับบางส่วนมองว่าเป็น “แฟชั่นการแต่งตัว” ที่สอดคล้องกับเทรนด์ปัจจุบันซึ่งชุดชั้นในแบรนด์ดังถูกนำมาใส่เป็นเสื้อผ้านอกมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าการแต่งกายดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะ
ต้นสังกัดของไอดอลสาวออกมาชี้แจงว่า “ในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ศิลปินหนุ่มสาวนิยมสวมใส่ชุดชั้นในเป็นแฟชั่นนอกบ้านมานานแล้ว เราเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องของแฟชั่น” แต่ก็ยอมรับว่าการรับรู้ของสังคมยังไม่เท่ากัน และตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สวมใส่มีรูปร่างต่างออกไป อาจไม่ถูกวิจารณ์รุนแรงเช่นนี้
ด้านสำนักงานการท่องเที่ยวคามาคุระ ให้ความเห็นว่าการแต่งกายถือเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ก็ขอให้คำนึงถึงบริบทและความรู้สึกของผู้คนรอบข้าง พร้อมย้ำกฎระเบียบด้านมารยาทสาธารณะ โดยเฉพาะการถ่ายทำคอนเทนต์ในที่สาธารณะไม่ควรกีดขวางการจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น