ดรามาเดือด (อีกแล้ว) “ขนม-ครูเต้ย” ปมทำร้ายในวันเกิดลูกชาย? ครูเต้ยกร้าว สร้างข่าวเสียหายจะฟ้องให้หมด

แม้จะเลิกรา ต่างฝ่ายต่างมีแฟนใหม่กันไปแล้ว แต่เรื่องดรามาระหว่าง “ขนม ศศิกานต์” และ “ครูเต้ย อภิวัฒน์” ก็ยังไม่จบ ล่าสุดเกิดดรามาเรื่องใหม่อีกแล้ว โดยเหตุเกิดในวันคล้ายวันเกิดของน้องเติมเต็ม ลูกชายขนม-ครูเต้ย โดยมีเบาะแสจากชาวเน็ตที่โพสต์กันรัวๆ
-เริ่มมาจากเพื่อนขนม โพสต์ภาพแผลที่แขน พร้อมเขียนแคปชั่น ทำเพื่ออะไร?? ทำไมต้องเป็นวันนี้ ถ้าเป็นรอบนี้หนูคงไม่เงียบแล้วนะ หนูจะพูดทุกอย่างเลย
-พี่เลี้ยงลูกของขนมโพสต์ว่า อุมากกก
-อีกคนบอก มีนิทานจะเล่าให่ฟัง ดึงเสื้อกูเฉย
-เพจท่านเปา เผยภาพผู้หญิงมีรอยแผลที่แขน และคนถืออาวุธ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ดรามาเดือด นักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา”
-ชาวเน็ตแห่โยง พาดพิงว่าคนทำร้ายคือครูเต้ย อภิวัฒน์
-ครูเต้ยโต้กลับในเพจท่านเปา พร้อมแชร์ลงหน้าเฟซฯ ตัวเอง บอกจะลงข่าวให้ทักมาถามก่อน ไม่ได้มีเรื่องกับแม่ของลูก เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิง ลั่นแค่เข้าไปห้ามน้องจะจกตากัน
-เพจท่านเปาแก้แคปชั่น เป็นการเข้าไปห้ามเขามีเรื่องกัน ไม่เกี่ยวกับผู้หญิง
-ครูเต้ยโพสต์เดือด ห่x เอ้ย ขึ้นเครื่องแป๊บเดียว ว่าตนตีแม่ของลูก
-กร้าวลงเยอะๆ เลยฟ้องหมด ไม่ต้องห่วง สร้างข่าวทำให้เสียหาย
-โพสต์ภาพรอยแผลที่แขนขนม ฟาดลงแบบนี้เจตนาคืออะไร ใครคือต้นโพสต์ ที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าตนดีแม่ของลูก ใจร้ายจัง
-ด้านขนม อดีตเมีย โพสต์แจง ไม่ได้โดนตี ไม่ได้บอกสักคำว่าโดน สิ่งที่บอกคือ เข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลง ให้ตั้งสติก่อนสตาร์ท
-ชาวเน็ตเสียงแตก บางส่วนเข้าข้างขนม บางส่วนเข้าข้างครูเต้ย ส่วนคนอยู่ตรงกลางบอกพอกันทั้งคู่ พร้อมลั่นใดๆ ก็ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในวันเกิดของลูกชาย