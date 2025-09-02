“อิงฟ้า-ชาล็อต” แท็กทีมแจกความจิ้น!! จากเวทีนางงามสู่หน้าจอ เปิดบริษัท.. “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด”

ซิทคอม Girls Love เรื่องแรกของไทย แบบโซจึ้ง! จาก MGI BEYOND เรียกว่าเขย่าวงการบันเทิงไทยแบบไม่ให้ตั้งตัว! เมื่อสองไอคอนจากเวทีนางงาม “อิงฟ้า วราหะ” และ “ชาล็อต ออสติน” จับมือกันก้าวข้ามเวทีสู่หน้าจอ ด้วยผลงานล่าสุด “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด” ซิทคอมแนวGirls Love เรื่องแรกของไทย ที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่จิ้นธรรมดา แต่ ฟิน จึ้ง ซึ้ง ฮา ครบทุกอารมณ์ ผลิตโดย MGI BEYOND (เอ็มจีไอ บียอนด์) บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ที่เปิดเกมรุกสู่วงการคอนเทนต์เต็มรูปแบบ พร้อมจุดพลุด้วยโปรเจกต์ที่รวมเอา ความกล้าใหม่ ความหลากหลาย และ ความเป็นจริงของความรักทุกรูปแบบ มาเล่าเรื่องผ่านซิทคอมที่ทั้งแปลกใหม่และเข้าถึงใจผู้ชมทุกเจนเนอเรชัน พร้อมกองทัพสาวๆ จากเวทีมิสแกรนด์ มาร่วมสร้างสีสันให้แฟนๆ จิกหมอน!
ซิทคอมเรื่องนี้ได้สองนักแสดงนำสุดฮอต “อิงฟ้า และชาล็อต” มารับบทนำ พร้อมด้วยอีก4 คู่จิ้นมาแรงอย่าง “โซแบม-มีน่า, สแน็ค-พัดชา, หลิน-ใบมิ้นท์, และ จินนี่-เอ็มม่า” ที่พร้อมพาแฟนๆ เข้าโลกของ “บริษัทไม่จำกัด” บริษัทรับจ้างสารพัด ตั้งแต่เรื่องจิ๋วๆ ยันภารกิจสุดโหด “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด” เล่าเรื่องของ “พลุ” (อิงฟ้า วราหะ) พนักงานออฟฟิศสาวแกร่งถึกทนแต่เลือดร้อนถูกไล่ออกจากงานหลังจากไปแผลงฤทธิ์ต่อยรุ่นพี่ที่จ้องจะลวนลามเธอ เธอเลยเครียดหนักเพราะมีทั้งน้องและแม่ที่ต้องดูแล ระหว่างที่กำลังปวดหัวกลุ้มฮาร์ทอยู่นั้น เธอก็ได้เจอกับ “เรย์” (ชาล็อต ออสติน) สาวสวยดูแพงลุคคุณหนูที่เข้ามาเสนอให้เธอเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง ใช้ชื่อว่า “บริษัทไม่จำกัด” ที่รับทำทุกอย่างไม่จำกัดตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ ขอแค่มีเงินจ้างเราก็พร้อมทำให้
โดยที่เธอมีตึกของตระกูลพร้อมให้เช่าและตัวเองก็ยินดีจะเป็นหุ้นส่วน อาจจะเพราะความสวยของคนตรงหน้าหรือความเมาก็ไม่แน่ใจ พลุเลยตบปากรักคำเรย์ไปแบบงงๆ พร้อมกับเปิดรับสมัครพนักงานที่มาพร้อมกับความสามารถสุดยากจะคาดเดา จนกลายเป็นออฟฟิศสุดป่วน ศูนย์รวมคนโซจึ้ง! และภารกิจการทำงานชวนปวดหัว เกิดเป็นเรื่องราวสุดวุ่นวาย ที่มาพร้อมความอบอุ่นของเหล่าสาวๆ จากบริษัทที่เริ่มขึ้นอย่างงงๆ เริ่มกลายเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง และความสัมพันธ์กับเพื่อนในออฟฟิศเริ่มพัฒนาไปมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงาน ร่วมติดตามเรื่องราวไปด้วยกันใน “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด”
หลังปล่อย Official Trailer บนช่อง YouTube : MGI BEYOND กระแสตอบรับถล่มทลาย! แฟนๆ พร้อมใจกันปักธงคู่จิ้น พร้อมดันแฮชแท็ก #อิงล็อต #จ๊าบหลิน #แน็กพัด #โซน่า #จินม่า ขึ้นเทรนด์X แบบแรงไม่มีแผ่ว เตรียมปักหมุดรอดูความวุ่นวายสุดฟินใน “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด” เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 11ตุลาคม เวลา 20:00 น. บน YouTube : MGI BEYOND ชมเวอร์ชั่น UNCUT ได้ที่ One Grand Platform https://onegrand.vip/ เวลา 22:00 น.
Official Trailer : https://youtu.be/W4FJZx5n6DY?si=Pc5lp099FlXo9KB3