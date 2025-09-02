TREASURE ปลุกหัวใจทึเมชาวไทย! คัมแบค 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] พร้อมยกประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาที่ centralwOrld ใน FIND YOUR LOVE in BANGKOK

ทึเมชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของ TREASURE กับ 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] ที่จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายนนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลาไทย โดยอัลบั้มใหม่ล่าสุดของหนุ่มๆ ถ่ายทอดหลากหลายอารมณ์ของความรัก ตั้งแต่ความไร้เดียงสา ความตื่นเต้น ไปจนถึงความเจ็บปวด ผ่านซาวด์ที่สดใหม่ และเต็มไปด้วยพลัง ดึงเสน่ห์ทางดนตรีของ TREASURE โดยการกลับมากับ 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] ถ่ายทอดหลากหลายอารมณ์ของความรักผ่าน 4 เพลงคุณภาพ เริ่มจาก “EVERYTHING” ที่สดใสและเต็มไปด้วยพลัง, ไตเติลแทร็ก “PARADISE” ที่อบอวลด้วยบรรยากาศโรแมนติก, “NOW FOREVER” ที่ถ่ายทอดความปรารถนาให้อยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามตลอดไป และ “BETTER THAN ME” ที่สะท้อนความเจ็บปวดหลังการจากลา อัลบั้มนี้คือการเชิญชวนแฟนๆ เข้าสู่การเดินทางทางดนตรีอันลืมไม่ลง ทำให้ 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] เป็นมินิอัลบั้มที่รวบรวมความรู้สึกทางดนตรีที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด
และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาครั้งนี้ YG Entertainment ได้ร่วมมือกับทาง CXO Media, iMe Thailand และ centralwOrld เนรมิตพื้นที่ชั้น 5 โซน Urban Balance ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กลายเป็นพื้นที่สุดพิเศษ สำหรับทึเมชาวไทย โดยเตรียมยกความสนุกมาให้แฟนๆ ชาวไทยผ่านกิจกรรม FIND YOUR LOVE in BANGKOK ซึ่งประเทศไทยถูกชูสให้เป็นหนึ่งใน 3 ประเทศสุดพิเศษ ของการโปรโมท pop-up booth นอกเหนือจาก ประเทศเกาหลีใต้ และอินโดนีเซียด้วย
โดยงานที่ประเทศไทยจะจัดขึ้นที่ ชั้น 5 โซน Urban Balance ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เดียวเท่านั้น! ระหว่างวันที่ 3–7 กันยายนนี้ สำหรับงานนี้ทุกคนที่มาร่วมงานจะได้ โทรหา TREASURE แบบใกล้ชิด พร้อมรับ ของที่ระลึกสุดพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงานนี้ เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Fantopia.io นอกจากนี้แฟนๆ ยังสามารถมาชม และถ่ายภาพ TREASURE ได้จาก Digital Screen มากมาย ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 กันยายน 2568 บนจอ centralwOrld Digital Void Screen โซน Beacon, LED Main Entrance ด้านหน้าศูนย์การค้าฯและ LED Car Park ชั้น B1 อีกด้วย
สำหรับรายละเอียดกิจกรรม Phone Booth และวิธีการลงทะเบียน สามารถติดตามต่อได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th นอกจากนี้ iMe Thailand ผู้จัดงานยังได้เตรียม ของขวัญสุดพิเศษ และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย มามอบให้ ทึเม ชาวไทย ได้มาร่วมสนุกกันอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย