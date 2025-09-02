“MINTTY – ชายกลาง” โกอินเตอร์! บินลัดฟ้าโชว์ศักยภาพศิลปินไทยกลางงานยักษ์ที่กว่างโจว

เรียกได้ว่ากำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับสองศิลปินไทย MINTTY และ ชายกลาง ที่ล่าสุดโกอินเตอร์ บินตรงไปร่วมแสดงในงาน Thai Street Vibes 泰国街巷风情 ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เพื่อนำเสนอเสน่ห์ดนตรีและศิลปะร่วมสมัยของไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ
โดย MINTTY ขึ้นเวทีไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม โชว์เต็มพลัง เสน่ห์ล้นจนเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟน ๆ ชาวจีน ส่วน ชายกลาง ขึ้นเวทีในวันที่ 31 สิงหาคม ก็ไม่แพ้กัน จัดเต็มโชว์สุดคูล สะกดสายตาผู้ชมทั่วฮอลล์ งานนี้เรียกได้ว่าทั้งคู่ “ตกแม่จีนเพิ่ม” ได้สำเร็จ แฟนคลับแดนมังกรต่างหลงรักทั้งความสามารถและคาริสม่าเฉพาะตัว
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทั้ง MINTTY และ ชายกลาง ได้โชว์ศักยภาพในระดับอินเตอร์ พร้อมส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก และทำให้แฟน ๆ ตั้งตารอผลงานต่อไปของทั้งคู่แบบใจจดใจจ่อ