TMAN ผนึกกำลัง เบอร์แทรม (1958) จัดงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ "Balance of Beats"

การผนึกกำลังกันของ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN และ บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ในการจัดงานคอนเสิร์ต "Balance of Beats" ไม่ใช่แค่การสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงที่น่าจดจำ แต่เป็นการประกาศถึงพันธกิจที่ลึกซึ้งกว่านั้น นั่นคือการยกระดับสุขภาพแบบองค์รวมให้กับสังคมไทย ดังพันธกิจของ TMAN ที่ว่า “เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ควบคุมการผลิตและการดำเนินงานในมาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสุขภาพที่ดีของคนทั้งโลก” การจับมือครั้งนี้ยังสะท้อนถึงภาพใหญ่ของวงการสุขภาพไทยที่กำลังก้าวไปข้างหน้า จากการแข่งขันสู่การ collaboration ที่เกื้อหนุนกันและกัน ทั้งสองบริษัทมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน แต่เมื่อรวมกันแล้วจึงเกิดเป็นความแข็งแกร่งใหม่ที่พร้อมจะผลักดันให้วงการสุขภาพไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง
คอนเสิร์ต "Balance of Beats" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สมดุลของความแตกต่าง" ที่สะท้อนผ่านการปะทะกันของดนตรีสองขั้ว ระหว่างวงร็อกระดับตำนานของเมืองไทยอย่าง Bodyslam เจ้าของเพลงฮิตมากมาย และนักร้องเพลงป๊อปอารมณ์ดีเพื่อนซี้อย่าง OAT-POP (โอ๊ต ปราโมทย์ - ป๊อป ปองกูล)การรวมตัวกันของสองศิลปินต่างแนวนี้ไม่ได้สร้างเพียงแค่ความสนุก แต่ยังเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับการผนึกกำลังของ TMAN และ BERTRAM ที่พร้อมจะมาเขย่าวงการสุขภาพ ด้วยความต่างที่ลงตัวอย่างไม่มีใครเหมือน เปิดประสบการณ์ใหม่กับคอนเสิร์ตที่จะชวนทุกคนก้าวสู่โลกของดนตรีผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่จะกระตุ้นความสุขและความสนุกให้กับผู้ชมกว่า 2,000 คน
มากกว่าความบันเทิง คอนเสิร์ตนี้คือการส่งเสริม“สุขภาพกายและใจ” ไปพร้อมกัน “สุขภาพกาย” ที่มาจากความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่วน “สุขภาพใจ” มาจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงดนตรี ที่จะช่วยให้ผู้คนคลายความเครียด เติมเต็มพลังบวก และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุก รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาบนเวที ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ เชื่อมโยง และสัมผัสกับพันธกิจของทั้งสององค์กรอย่างใกล้ชิด และทำให้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัทและผู้เข้าร่วมงาน โดยคุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ผู้บริหาร TMAN เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Better Air for Better Care ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยแบรนด์ Polar ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพอากาศและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างครบวงจร และคุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ผู้บริหาร BERTRAM ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ 6 Decades of Trust: Building a Stronger Community for All
"Balance of Beats" จึงเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตธรรมดา แต่เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่ต้องการจะส่งต่อ “ความสมดุล” ไปสู่ผู้คนในทุกมิติของชีวิต ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการใช้ชีวิตอย่างลงตัว เพื่อสร้างสังคมไทย ที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างยั่งยืน