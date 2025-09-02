xs
TMAN ผนึกกำลัง เบอร์แทรม (1958) จัดงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ "Balance of Beats"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การผนึกกำลังกันของ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN และ บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ในการจัดงานคอนเสิร์ต "Balance of Beats" ไม่ใช่แค่การสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงที่น่าจดจำ แต่เป็นการประกาศถึงพันธกิจที่ลึกซึ้งกว่านั้น นั่นคือการยกระดับสุขภาพแบบองค์รวมให้กับสังคมไทย ดังพันธกิจของ TMAN ที่ว่า “เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ควบคุมการผลิตและการดำเนินงานในมาตรฐานระดับสากล พร้อมส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสุขภาพที่ดีของคนทั้งโลก” การจับมือครั้งนี้ยังสะท้อนถึงภาพใหญ่ของวงการสุขภาพไทยที่กำลังก้าวไปข้างหน้า จากการแข่งขันสู่การ collaboration ที่เกื้อหนุนกันและกัน ทั้งสองบริษัทมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน แต่เมื่อรวมกันแล้วจึงเกิดเป็นความแข็งแกร่งใหม่ที่พร้อมจะผลักดันให้วงการสุขภาพไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

คอนเสิร์ต "Balance of Beats" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สมดุลของความแตกต่าง" ที่สะท้อนผ่านการปะทะกันของดนตรีสองขั้ว ระหว่างวงร็อกระดับตำนานของเมืองไทยอย่าง Bodyslam เจ้าของเพลงฮิตมากมาย และนักร้องเพลงป๊อปอารมณ์ดีเพื่อนซี้อย่าง OAT-POP (โอ๊ต ปราโมทย์ - ป๊อป ปองกูล)การรวมตัวกันของสองศิลปินต่างแนวนี้ไม่ได้สร้างเพียงแค่ความสนุก แต่ยังเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับการผนึกกำลังของ TMAN และ BERTRAM ที่พร้อมจะมาเขย่าวงการสุขภาพ ด้วยความต่างที่ลงตัวอย่างไม่มีใครเหมือน  เปิดประสบการณ์ใหม่กับคอนเสิร์ตที่จะชวนทุกคนก้าวสู่โลกของดนตรีผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่จะกระตุ้นความสุขและความสนุกให้กับผู้ชมกว่า 2,000 คน 

มากกว่าความบันเทิง คอนเสิร์ตนี้คือการส่งเสริม“สุขภาพกายและใจ” ไปพร้อมกัน “สุขภาพกาย” ที่มาจากความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่วน “สุขภาพใจ” มาจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงดนตรี ที่จะช่วยให้ผู้คนคลายความเครียด เติมเต็มพลังบวก และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุก รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาบนเวที ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ เชื่อมโยง และสัมผัสกับพันธกิจของทั้งสององค์กรอย่างใกล้ชิด และทำให้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัทและผู้เข้าร่วมงาน โดยคุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ผู้บริหาร TMAN เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Better Air for Better Care ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยแบรนด์ Polar ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพอากาศและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างครบวงจร และคุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ผู้บริหาร BERTRAM ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ 6 Decades of Trust: Building a Stronger Community for All

"Balance of Beats" จึงเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตธรรมดา แต่เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่ต้องการจะส่งต่อ “ความสมดุล” ไปสู่ผู้คนในทุกมิติของชีวิต ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการใช้ชีวิตอย่างลงตัว เพื่อสร้างสังคมไทย ที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างยั่งยืน








