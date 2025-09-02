“แทค ภรัณยู” อดีตคู่หูล่าท้าผี โพสต์ภาพคู่ “เจน ญาณทิพย์” พร้อมแคปชั่นเด็ด!

หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกมาเปิดชื่อผู้วิเศษที่ต่อคิวฉาวต่อจาก “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่งก็คือ “เจน ญาณทิพย์” ในรายการเที่ยวันทันเหตุการณ์ โดยผู้จัดการของเจน ญาณทิพย์เผยว่ายินดีไปออกรายการโหนกระแส เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์นั้น
ด้านเฟซบุ๊ก “แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม” ซึ่งเคยเป็นพิธีกรรายการคนอวดผี ในช่วงล่าท้าผี คู่กับเจน ญาณทิพย์ ได้โพสต์ภาพคู่ พร้อมแคปชั่นเด็ดระบุว่า “ยังไงล่ะ เดี๋ยวกูถามให้” รวมทั้งเมนต์ใต้โพสต์ว่า “อย่าบอกนะ ผู้มีพลังอยู่ใกล้โดนหมด 555” รวมทั้ง “กูว่า กูตัวบัค ผู้วิเศษ” รวมทั้งได้ตอบเมนต์ “นัส จุฑารัส” เมีย “โชค รถแห่” ที่บอกว่า “รอพ่อในโหนค่ะ” ด้วยข้อความ “หยิก...นะ”