เฉลยแล้ว! “บุพเพสันนิวาส” เตรียมรีเมคเป็นซีรีส์วาย “CENTURY UU THAILAND” สร้างปรากฎการณ์ร้อนโซเชียล

“CENTURY UU THAILAND” (เซ็นจูรี่ ยูยู ประเทศไทย) แรงไม่แผ่ว คว้า “ใหม่ ภวัต” ผู้กำกับ “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่นแรก มากำกับเวอร์ชั่นรีเมคเป็นซีรีส์วาย เรียกว่าน่าตื่นเต้นและท้ายทายมาก ยิ่งซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวว่าเขียนบทโดย “โตโต้ ณัฐปภัสร์” (ปณธี) นักเขียนบทที่มีผลมากมาย เช่น คู่แค้นแสนรัก, วนิดา, แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา, อกหักแอบรักคุณสามี ฯลฯ ก็การันตีความสนุกและลีลาไดอะล็อคได้เลย
งานนี้ก็ต้องมาลุ้นกัน ว่าหลังจากนี้ “เซ็นจูรี่ ยูยู ประเทศไทย” ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน และกำลังรุกตลาดคอนเทนท์และศิลปินในประเทศไทยอย่างเต็มตัว จะเปิดตัวนักแสดงนำเมื่อไหร่ ใครจะเป็นพระเอกนายเอกและออนทางช่องหรือแพลตฟอร์มไหน ซึ่งในตลาดจีน ชื่อของ “เซ็นจูรี่ ยูยู” ค่อนข้างได้รับความเชื่อมั่นเรื่องงานคราต์ จึงรับรองได้ว่าบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นรีเมค น่าจะเป็นอีกรสชาติ ที่ต่างจากเวอร์ชั่นแรก แบบไม่ซ้ำทาง ปี 2026 นี้ อะไรใหม่ๆ จะเกิดขึ้นในวงการซีรีส์วายแน่นอน
คุณอุ้ย จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หรือนามปากกา “รอมแพง” เจ้าของบทประพันธ์ “บุพเพสันนิวาส” กล่าวว่า “การมอบลิขสิทธิ์บุพเพสันนิวาส แก่ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู ไทยแลนด์ ผลิตซีรีส์ Boys’ Love พิจารณาแล้วว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย่างมาก สำหรับตัวเองเป็นผู้ประพันธ์ ยังอยากชมซีรีส์เวอร์ชั่นวายนี้ ในยุคปัจจุบันรูปแบบความรักเปิดกว้างมากขึ้น ชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิงแน่นอน เวอร์ชั่นดัดแปลงบุพเพสันนิวาส แบบ Boys’ Love กลุ่มผู้อ่านบทประพันธ์ นิยาย หรือแฟนละคร ลองเปิดใจกับมุมการถ่ายทอดใหม่ๆ ของเซ็นจูรี่ ยูยู ไทยแลนด์ ได้ทุ่มเทความตั้งใจ พร้อมดึงทีมผู้กำกับที่มากด้วยความสามารถ และผู้เขียนบทที่มีฝีมือดีเยี่ยม วางกรอบเส้นเรื่องการถ่ายทอดซีรีส์วายครั้งนี้ให้สนุก มีความเป็นธรรมชาติ ความรัก ภพชาติ ความผูกพันธ์ไม่ซ้ำแนวทางเดิมๆ แน่นอน”
คุณใหม่ ภวัต พนังคศิริ ผู้กำกับมากความสามารถและฝีมือการกำกับที่มีคุณภาพ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “การร่วมงานกับ เซ็นจูรี่ ยูยูไทยแลนด์ ในฐานะผู้กำกับโปรเจกต์ซีรีส์ บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่น Boys’ Love ตัวผมเองท้าทายอย่างมากนะ วัตถุดิบบทประพันธ์และการเขียนบทที่ลงตัวอย่างมากจากเวอร์ชั่นแรก สำหรับผมการเตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์และการตีความใหม่ๆ สไตล์เวอร์ชั่นซีรีส์วาย ให้น่าสนใจเกิดขึ้นแก่สายตาผู้ชม ดีไซน์ความรักที่น่ารักเพลิดเพลินน่าติดตาม ฟิน จิกหมอน บุพเพสันนิวาส แบบซีรีส์วายนี้ ผมว่าทุกคนคาดหวัง ผมจะทำให้ไม่ผิดหวัง ผมเองก็สนุกกับผลงานการกำกับครั้งนี้ เวอร์ชั่นนี้สนุกแน่นอน แอบเผยตัวละครพระเอก-นางเอก สุดปังเคมีลงตัวอย่างมาก รอติดตามเป็นระยะนะครับ”
ด้าน คุณโตโต้ ณัฐปภัสร์ พันธ์เพิ่มศิริ (ชื่อเดิมปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์) ผู้เขียนบทผลงานละครมืออาชีพ สร้างละครเรตติ้งดีหลากหลายเรื่อง กล่าวทิ้งท้ายว่า “บุพเพสันนิวาส คือละครที่อยู่ในใจคนไทย ภาพจำโด่งดัง ในผู้ชมชาวไทยและต่างชาติ จนทำให้เกิดกระแสซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหาร การแต่งกายเวอร์ชั่นนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์วายครั้งแรก ในฐานะผู้เขียนบทยังตื่นแต้นค่ะ สำหรับการเขียนบทจะไม่ได้เปลี่ยนแก่นเรื่อง แต่จะเพิ่มความละมุนอบอุ่นมากขึ้น เน้นผู้ชมชมแล้วใจฟูเขียนไปตามเส้นเรื่องด้านความรัก ความกลมกล่อมองค์ประกอบของเรื่อง เวอร์ชั่น Boys’ Love บุพเพสันนิวาส ในปี 2026 รับรองน่าติดตามชมอย่างมาก สร้างมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทย ผู้ชมทั้งไทยและต่างชาติต้องตื่นเต้นแน่นอน”
คุณพลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “แผนการตลาดครึ่งปีหลัง 2568 จนถึงปี 2569 บริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกตลาดคอนเทนท์ Boys’ Love, Girls’ Love และ Boy-Girl ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายส่งออกคอนเทนท์ไทยและศิลปินไทยสู่วงการบันเทิงจีน และเจาะตลาดคนดูชาวจีน ตลอดจนขยายโอกาสทางการค้าลิขสิทธิ์ และงานจ้างต่างๆ กับพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศ ซึ่งคนดูต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน ค่อนข้างชอบความเป็นไทย และ Thai Pop Culture จึงเป็น Blue Ocean ในการขยายโอกาสของคอนเทนท์ไทย, ศิลปินไทย และการจ้างงานบุคลากรวงการบันเทิงไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงจีน ซึ่งมีประชากรและกำลังซื้อสูง
โดยสำหรับโปรเจกต์แรก ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณอุ้ย เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้ประพันธ์ บุพเพสันนิวาส ได้มอบลิขสิทธิ์ให้เรารีเมคในเวอร์ชั่น Boys’ Love และดีใจมากที่ได้คุณใหม่ ภวัต ผู้กำกับเวอร์ชั่นที่แล้ว และคุณปณธี นักเขียนบทชื่อดังมาเขียนบท การสร้างสรรค์ครั้งนี้จึงเป็นงานสร้างที่ท้าทายทีมงานทุกคน ทุกแผนกมาก เพราะเราทราบถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเวอร์ชั่นที่แล้วดี ครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายในการตีความ และเล่าในมิติและลีลาที่แตกต่างออกไป ด้วย What If ที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพี่หมื่นพบรักกับผู้ชาย” ซึ่งในเวอร์ชันแรก บางคนอาจจะคิดว่าบุพเพสันนิวาสเป็น Time Traveller บางคนอาจจะคิดว่าเป็น Parallel World แต่รับรองว่าเวอร์ชันนี้จะเฉลยคำตอบของโชคชะตาแห่งรักครั้งนี้ ใน What If ที่สนุก ตื่นเต้น คาดไม่ถึง สมเหตุสมผล และเคารพบทประพันธ์อย่างแน่นอน”
ด้าน คุณพารัณสิริ กิร ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเสริมว่า “การวางกลยุทธ์โปรเจกต์ บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่นซีรีส์วาย ไม่ได้มองแค่การผลิตคอนเทนต์หนึ่งเรื่องเท่านั้น แต่ต้องการต่อยอดความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในไทยและต่างชาติ เป็นการสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมทั้งสตูดิโอ แพลตฟอร์ม ผู้จัดจำหน่าย และแบรนด์ที่อยากเข้ามามีส่วนร่วม ตลาดซีรีส์วายไทย มีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันไทยยังถือครองส่วนแบ่งซีรีส์วายในเอเชียสูงถึง 53% กลุ่มเป้าหมายหลักคือ Gen Z และ Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพลังการใช้จ่ายสูง และนิยมสนับสนุนแบรนด์ ที่Align กับคุณค่าทางสังคม เช่น Diversity, Inclusion, Equality
ซีรีส์วายไทยถูกซื้อลิขสิทธิ์ออกไป มากกว่า 190 ประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Netflix, WeTV, iQIYI, Viu, และGagaOOLala ทำให้เห็นศักยภาพของ Soft Power ไทยที่พร้อมขยายไปสู่ตลาดโลก โปรเจกต์ บุพเพสันนิวาส เวอร์ชั่นซีรีส์วาย นับเป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้ามาสนับสนุน ในฐานะ Sponsor หรือ Collaboration เราไม่ได้ทำแค่ Tie-in แบบดั้งเดิม แต่สร้าง Emotional Bond (สายสัมพันธ์ทางอารมณ์) ระหว่างแฟนซีรีส์และแบรนด์ หลายครั้งเราจะเห็นว่า Product Placement หรือ Collaboration สามารถ sold out ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เพราะพลังแฟนด้อมสิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้พิเศษคือเพื่อการเชื่อมFandom Marketing ระหว่างไทยและจีน
อย่างไรก็ตาม Fandom ไทย–จีน มีศักยภาพสร้าง “Global Trend” ได้จริง เช่น Hashtag ที่ติดTop Twitter Trend Worldwide ทันทีหลังออกอากาศ กลุ่มแฟนจีนมีพฤติกรรมสนับสนุนศิลปินและแบรนด์อย่างจริงจัง และแฟนไทยก็มีพลังไม่แพ้กัน การเชื่อมสองตลาดเข้าด้วยกันจึงไม่ใช่แค่การสร้างกระแส แต่เป็นการสร้างCultural Bridge ที่ทำให้ Soft Power ไทยโดดเด่นและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ครับ”
