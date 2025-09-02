“เจ๋ง ดอกจิก” โวย ไม่ต้องมาสงสัยกู ไม่ได้เกี่ยวเห้..อะไร! ถูกโยงเอี่ยวถือครองที่ดิน “อดีตพระอลงกต”

กรณี “พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว” รอง ผบช.ก. ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคดี “หลวงพ่ออลงกต” ลั่นมีหลายบุคคลเอี่ยว พร้อมเผยถึงกรณีคนใกล้ชิดถือครองที่ดิน จำนวน 2 พันไร่ มีการเอ่ยชื่อ อดีตผอ.สำนักพุทธฯ และ “ตลกชื่อดัง” ลั่นมีพฤติการณ์เขาไปถือครองทรัพย์สินแทนอดีตพระอลงกต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ในส่วนตลกชื่อดัง ทำโซเชียลคาดเดาไปต่างๆ นานา ว่าหมายถึงใคร
ล่าสุดเฟซบุ๊ก “เจ๋ง ดอกจิก” ตลกชื่อดัง ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่สังคมสงสัย ได้โพสต์ข้อความฟาดแรง ระบุว่า
“ขำว่ะ มีข่าวในสื่อบางสำนัก และบางเพจ ว่าตลกดัง ชื่อ จ. ถือครองที่ดิน แทน อดีตพระอลงกต.วัดพระบาทน้ำพุ มูลค่า 240 ล้าน และ ไปเอาเงินพระมาด้วย.ทำให้พวกปัญญาอ่อน ทั้งหลายเชื่อและพูดเป็นตุเป็นตะ ว่าคงหมายถึง เจ๋ง ดอกจิก โคตรฮา เลยว่ะ
กูจะบอกให้ ตั้งแต่เกิดมา จนอายุปูนนี้ เพิ่งได้เจอ หลวงพ่อ อลงกต ตอนที่มีข่าวแล้ว ที่วัด 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 10 นาที ไปดูข้อเท็จจริงในวัด ว่ามีอะไร บ้างที่ท่านทำไว้ให้สาธารณประโยชน์ แล้วขึ้นไปกราบท่าน ให้กำลังใจท่านในยามที่ท่านไม่มีใคร แล้วนำข้อมูลมาโพสต์ให้กำลังใจ
กลายเป็นว่าไปถือครองที่ดินแทนเฉยเลยโคตรมั่วเลยว่ะ แถมไปเอาเงินวัดอีก อัxปรีย์จัxไร ความคิด จริงๆ #ไปก็ไปเอง กินเอง นอนเอง เติมน้ำมันรถไปเอง อยากช่วยท่านเผยแพร่อีกมุมนึง ที่คนไม่พูดถึง #สรุปกูไม่เกี่ยวเห้อะไร พวกที่ไปหากินกับหลวงพ่อนำโครงการไปหาแดxเป็นปีๆ มึงไม่ต้องมาสงสัยกู อีเวร”