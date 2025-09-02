“หนุ่ม กรรชัย” เปิดชื่อ “เจน ญาณทิพย์” ผู้วิเศษตามรอย “หมอบี” ผจก.ลั่นทุกอย่างพิสูจน์ได้ พร้อมไปโหนกระแส

วันนี้ (2 กันยายน) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้มีการพูดถึงเรื่องของบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นผู้วิเศษเรี่ยไรเงินเพื่อจะเอาเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์ ซึ่งข้อมูลที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้มาตรงกับ “พุทธ อภิวรรณ” โดยหนุ่มระบุว่า…
“ผู้หยั่งรู้คนนี้มีตาทิพย์ อันนี้ตรงกัน เขาบอกว่าเขามีการพูดคุยกับผีได้ วันดีคืนดี เขาก็พูดขึ้นว่าระวังนะ คุณทำอย่างนี้บ่อยๆ จะเป็นบ้านะ
สื่อสารกับพญานาคได้ คนๆ นี้ก็มี เขาบอกว่าเหมือนเขามีพญานาคมาอนุโมทนาบุญด้วยเป็นร้อยๆ เลย แล้วทำให้ฝนตก แต่ซุ้มไม่เปียก
การเปิดบัญชีรับเงินบุญแต่ใช้ชื่อคนอื่นแทน จะไม่ใช้ชื่อตัวเอง คนนี้ก็มีเหมือนกัน เขาจะใช้บัญชีของคนสนิทข้างตัวเขา
ระดมเงินทุนมาเป็น10 ปี ที่สะสมมาอาจจะหลายร้อยล้านบาท ก็เป็นไปได้ แต่ยังไม่ทราบว่าเขามีเงินอยู่เท่าไหร่ มีการรับบุญเป็นทองคำมาจริง
หนุ่ม กรรชัย เล่าต่อว่า… “เป็นคนเดียวกันรึเปล่าไม่รู้นะ ที่ผมได้ข้อมูลมาและตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัย เพราะมีคนร้องมาทางผมเหมือนกัน เชื่อว่าเป็นคนเดียวกับ อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา ผมว่าเป็นเรื่องราวที่ตรงกัน ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านน่าจะหมายถึง เจน ญาณทิพย์ ต้องบอกก่อนว่า เจน ยังไม่ผิดนะ แกมีสิทธิ์ที่จะชี้แจง เรื่องแบรนด์เนมผมไม่ขอก้าวล่วง ส่วนของเรื่องราวหมิ่นเบื้องสูง ผมไม่แน่ใจจะว่าคุณเจนไปมีการหมิ่นเบื้องสูงปัจจุบันอะไรยังไงหรือเปล่า แต่ในอดีต อาจารย์เจน ญาณทิพย์ เคยพูดในไลฟ์ว่ามีการสื่อสารกับพระนางเรือล่ม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย”
จากนั้นทางรายการได้ติดต่อไปยัง “รุ้งตะวัน” ผู้จัดการส่วนตัวของ เจน ญาณทิพย์ โดย รุ้งตะวัน ได้เผยว่า…
“เพิ่งทราบเรื่องจากที่มีคนแคปมา แต่เขาก็ไม่ได้บอกชื่อ เรื่องทอง เราไม่ได้เอามาเพื่อสร้างเจดีย์ค่ะ ผิด แต่เราเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์เพื่ออนุโมทนาบุญ ทองยังอยู่หมดค่ะ แต่ยังไม่ได้ใส่ทองลงในเจดีย์เพราะเจดีย์รั่ว แล้วก็มีคนมาปล้นที่จะใส่ทองก็เลยยังไม่ได้ใส่ ทองยังอยู่สามารถตรวจสอบได้
เรื่องเงินบริจาคปกติแล้วเข้าบัญชีดิฉันเองค่ะ เข้าบัญชีดิฉันมาโดยตลอดตั้งแต่แรก (ตอนแรกจะเข้าบัญชีเจนแล้วเปลี่ยนมาเข้าบัญชีผู้จัดการแทนจริงไหม?) ไม่มีค่ะ ที่เข้าบัญชีดิฉันเพราะเดือนต่อเดือนเราเอาไปช่วยวัด ล่าสุดไปมาเมื่อวันที่ 31 ก.ค. เราจะไปสิ้นเดือนของทุกเดือน เราจะช่วยวัดทั่วประเทศเลยรวมถึงต่างประเทศด้วย สามารถตรวจสอบได้ เรามีใบอนุโมทนาบุญตรงตามวัตถุประสงค์นะ โทร.หาวัดได้เลย ใบอนุโมทนาบุญทางนึงเซ็นเป็นเจ้าอาวาสอีก อีกทางเซ็นเป็นคณะกรรมการวัด ใบอนุโมทนาบุญออกมาจากเจ้าอาวาส โอนเงินเสร็จเจ้าอาวาสออกให้เลย ให้ไว้เป็นของคณะ
เรื่องการกล่าวอ้างถึงพระนางเรือล่ม ล่าสุดเราไปไหว้พระนางเรือล่มที่วัดแห่งหนึ่ง ก็ท่านสื่อมาว่าให้แบ่งบุญให้ลูกท่าน เราก็แบ่งบุญให้ ก็แค่นั้นเอง ตอนนั้นเราไลฟ์สด ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ เรื่องแบบนี้มันตรวจสอบยากอยู่แล้ว รุ้งกับคุณเจนยินดีไปชี้แจงในรายการ”
หนุ่ม กรรชัย ยังปิดท้ายด้วยว่า… “ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องผู้วิเศษไม่ได้มีแค่นี้ ยังมีอีกที่อยู่ในมือ มีทั้งหญิงและชาย ยังมีอีก (สำหรับคนนี้ตำรวจได้ข้อมูลแล้ว) ใช่ เดี๋ยวลองดู น่าจะตรงกัน”