GMMTV ลงดาบ ผู้กำกับซีรีส์ ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับศิลปิน ชาวเน็ตแห่ชี้เป้า รู้เลยว่าใคร!

ทำแฟนๆ พากันใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี ได้ออกแถลงการณ์ยุติความร่วมมือกับผู้กำกับซีรีส์รายหนึ่ง โดยเนื้อหาระบุว่า ผู้กำกับรายดังกล่าวใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อศิลปินในสังกัดผ่านโซเชียล มองไม่ให้เกียรติและไม่สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพ แม้เจ้าตัวจะได้แสดงความเสียใจและโพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมแล้วก็ตาม
GMMTV ระบุว่า คำพูดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อศิลปิน แฟนคลับ และบรรยากาศการทำงานในวงการบันเทิง พร้อมยืนยันจุดยืนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพและปลอดภัยสำหรับทุกคน
สำหรับผู้กำกับคนนี้ เคยฝากผลงานร่วมกับ GMMTV หลายเรื่อง ทั้ง Club Friday The Series และซีรีส์วายชื่อดังหลายเรื่อง แต่จะถูกยุติบทบาทจากทุกโปรเจกต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขณะที่ใต้โพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้ามาเมนต์กันเดือด รวมทั้งชี้เป้าผู้กำกับรายดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวได้มีการโพสต์ขอโทษในอินสตาแกรม ระบุว่า “ผมต้องขอโทษอย่างจริงใจต่อข้อความที่ผมได้คอมเมนต์ไป ซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก และไม่ควรถูกพูดออกมาเลย แม้ว่าคอมเมนต์นั้นจะเป็นการพูดเล่นกับเพื่อน แต่ผมยอมรับว่าการกระทำนี้ไม่เหมาะสม และเป็นความผิดของผมเอง ผมต้องขอโทษต่อศิลปินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วย ผมจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนเพื่อระมัดระวังการใช้คำพูดให้มากขึ้นครับ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีการเรียกร้องให้จีเอ็มเอ็มทีวี ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อผู้กำกับรายดังกล่าว เนื่องจากผิดหวังกับการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม และพยายามชี้แจงว่าเป็นเพียง “การพูดเล่นกับเพื่อน” เนื่องจากไม่ให้เกียรตินักแสดงหญิง อีกทั้งอาจส่งผลให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ไม่ปลอดภัยสำหรับศิลปินหญิงอีกด้วย