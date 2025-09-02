สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ

รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า นักแสดงสาว เบลก ไลฟ์ลีย์ ไม่ได้ติดต่อหรือส่งความยินดีกับอดีตเพื่อนสนิทอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ หลังนักร้องสาวชื่อดังประกาศหมั้นกับนักอเมริกันฟุตบอลคนดัง ทราวิส เคลซี
แหล่งข่าวระบุว่า ไลฟ์ลีย์ “ไม่มีความตั้งใจจะติดต่อ” พร้อมย้ำว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม และไม่มีประโยชน์ที่จะทำเช่นนั้น เธอมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องจัดการ”
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนตั้งแต่คดีฟ้องร้องกับนักแสดงและผู้กำกับ จัสติน บัลโดนี เมื่อต้นปี
โดยทีมกฎหมายของบัลโดนีกล่าวหาทนายของไลฟ์ลีย์ว่าเคยขู่จะเปิดเผยข้อความส่วนตัวจากสวิฟต์ หากสวิฟต์ไม่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเธอ แม้ทนายของไลฟ์ลีย์ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดความตึงเครียด จนต่อมาศาลยกเลิกการเรียกสวิฟต์ไปให้การ
เมื่อเวลาผ่านมาถึงปลายเดือนสิงหาคม ความสัมพันธ์ก็ยังคงเงียบงัน แหล่งข่าวเผยว่า “สมัยก่อนเรื่องอย่างงานแต่งหรือการมีส่วนร่วมในพิธีจะเป็นสิ่งที่พวกเธอคุยกัน แต่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลย”
ด้านชีวิตส่วนตัว ไลฟ์ลีย์กำลังให้ความสำคัญกับคดีความกับบัลโดนีมากกว่าแวดวงเพื่อนฝูง โดยในเอกสารศาลที่เพิ่งถูกเปิดเผย
เธออ้างว่าเคยเผชิญ “การโจมตีทางภาพลักษณ์” จนรู้สึก “หวาดกลัวต่อชีวิต” ขณะที่บัลโดนียังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทั้งการคุกคามและการทำแคมเปญโจมตีชื่อเสียง