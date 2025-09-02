xs
xsm
sm
md
lg

สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า นักแสดงสาว เบลก ไลฟ์ลีย์ ไม่ได้ติดต่อหรือส่งความยินดีกับอดีตเพื่อนสนิทอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ หลังนักร้องสาวชื่อดังประกาศหมั้นกับนักอเมริกันฟุตบอลคนดัง ทราวิส เคลซี

แหล่งข่าวระบุว่า ไลฟ์ลีย์ “ไม่มีความตั้งใจจะติดต่อ” พร้อมย้ำว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม และไม่มีประโยชน์ที่จะทำเช่นนั้น เธอมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องจัดการ”

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนตั้งแต่คดีฟ้องร้องกับนักแสดงและผู้กำกับ จัสติน บัลโดนี เมื่อต้นปี


โดยทีมกฎหมายของบัลโดนีกล่าวหาทนายของไลฟ์ลีย์ว่าเคยขู่จะเปิดเผยข้อความส่วนตัวจากสวิฟต์ หากสวิฟต์ไม่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเธอ แม้ทนายของไลฟ์ลีย์ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดความตึงเครียด จนต่อมาศาลยกเลิกการเรียกสวิฟต์ไปให้การ

เมื่อเวลาผ่านมาถึงปลายเดือนสิงหาคม ความสัมพันธ์ก็ยังคงเงียบงัน แหล่งข่าวเผยว่า “สมัยก่อนเรื่องอย่างงานแต่งหรือการมีส่วนร่วมในพิธีจะเป็นสิ่งที่พวกเธอคุยกัน แต่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลย”


ด้านชีวิตส่วนตัว ไลฟ์ลีย์กำลังให้ความสำคัญกับคดีความกับบัลโดนีมากกว่าแวดวงเพื่อนฝูง โดยในเอกสารศาลที่เพิ่งถูกเปิดเผย

เธออ้างว่าเคยเผชิญ “การโจมตีทางภาพลักษณ์” จนรู้สึก “หวาดกลัวต่อชีวิต” ขณะที่บัลโดนียังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทั้งการคุกคามและการทำแคมเปญโจมตีชื่อเสียง




สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ
สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ
สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ
สัมพันธ์ร้าว? “เบลก” เงียบกริบ ไม่ทัก “เทย์เลอร์” หลังหมั้น “เคลซี” เหตุคดี “บัลโดนี” กระทบมิตรภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น