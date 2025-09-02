xs
“ฟ่าน ปิงปิง” ปฏิเสธข่าวมหาเศรษฐีฮ่องกงวัย 88 ปี หนุนเบื้องหลัง ได้รับบรรดาศักดิ์ “ดาโต๊ะ” ที่มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟ่าน ปิงปิง ซูเปอร์สตาร์จีนวัย 43 ปี ที่เพิ่งได้รับบรรดาศักดิ์ “ดาโต๊ะ” จากรัฐมะละกา ต้องเจอกระแสข่าวลือว่ามีมหาเศรษฐีฮ่องกงหนุนหลัง ทว่าผู้จัดการส่วนตัวออกมาปฏิเสธหนักแน่น ยืนยันทุกความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลจากความพยายามของทีมงานและตัวฟ่านเองล้วน ๆ

ฟ่าน ปิงปิง ซูเปอร์สตาร์จีนวัย 43 ปี แม้เคยถูกมรสุมคดีภาษีในปี 2018 จนชื่อเสียงในจีนสั่นคลอน แต่ยังคงได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเธอเพิ่งได้รับบรรดาศักดิ์ Datuk “ดาโต๊ะ” ในพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 76 ปีของผู้ว่าการรัฐมะละกา ตุน มูฮัมหมัด อาลี


อย่างไรก็ตาม สื่อจีนบางแห่งตั้งข้อสงสัยว่าเกียรตินี้อาจได้มาจาก “คอนเนกชัน” ผ่านมหาเศรษฐีฮ่องกงชื่อดัง เซซิล เชา วัย 88 ปี เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ Cheuk Nang Ltd. โดยมีการขุดภาพฟ่านไปร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสของเขาเมื่อปลายปี 2024 และเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าเชามีที่ดินกว่า 1.7 ล้านตารางฟุตในมาเลเซีย

กระแสข่าวลือดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์ในสังคมออนไลน์จีนว่า ฟ่าน ปิงปิง อาจมี “ผู้สนับสนุนผู้ทรงอิทธิพล” อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


แต่ เจอร์ซีย์ ชง ผู้จัดการส่วนตัวของฟ่าน รีบออกโรงโต้ทันที ยืนยันว่า “เราเจอกันเพียงครั้งเดียวในงานอีเวนต์ และไม่เคยติดต่อกันอีก ข่าวแบบนี้ช่างไร้สาระและตลกสิ้นดี”

เธอย้ำว่าทุกผลงานและเกียรติยศที่ฟ่านได้รับในภูมิภาคนี้ เกิดจากความพยายามด้วยตัวเอง ตั้งแต่การส่งจดหมาย ติดต่อหน่วยงานราชการ ไปจนถึงการผลักดันงานบันเทิงในแต่ละประเทศ “ไม่มีบุคคลทรงอิทธิพลใด ๆ ช่วยอยู่เบื้องหลัง ทุกสิ่งเกิดจากความพยายามทีละก้าวของเราเอง”




