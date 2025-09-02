“ปู กนกวรรณ” ร่างพัง หยุดงานทั้งหมด เพื่อดูแล “เด๋อ ดอกสะเดา”

แฟนๆ ทั้งตกใจและห่วงใยอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ตลกชื่อดัง “เด๋อ ดอกสะเดา” เข้ารักษาตัวที่รพ. จากอาการสโตรก เส้นเลือดก้านสมองแตก ผ่าตัดไม่ได้ มีภาพเจาะคอหลุดออกมา ซึ่งต่อมา “เปิ้ล” ลูกสาวของเด๋อ ได้ออกมายันว่าพ่ออาการดีขึ้น พร้อมขออย่าหลงเชื่อข่าวปลอมใดๆ
ล่าสุด “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ภรรยาเด๋อ ได้โพสต์เป็นครั้งแรก หลังมีข่าวดังกล่าว
“ร่างพังมาหลายเดือนแล้ว
....ปวดหลังมาก....หัวไหล่อักเสบซ้ำอีกครั้ง.....ตอนนี้ลามมาที่บ่าคอ...
....งานที่ทำต้องหยุดหมด
....เมื่อชายสูงวัยต้องเข้าโรงพยาบาล ‘อีกครั้ง’
....เลยมีคนรับอาสาดูแลให้....เพื่อให้เราได้.....
......ซ่อมร่าง”