ชาวเน็ตเสียงแตก วิจารณ์ชุด “สุนารี” โป๊ไปไหม? (คลิป)

เรียกว่าถูกวิจารณ์อยู่ไม่น้อย สำหรับนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ อย่าง “สุนารี ราชสีมา” หลังเจ้าตัวใส่ชุดเว้าสูงสุดแซบ ขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ต “สามตัวบน คอนเสิร์ต ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย” ร่วมกับ “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด” และ “ฮาย อาภาพร”
โดยชาวเน็ตบางส่วนมองว่าชุดดูไม่เหมาะสม และวาบหวิวเกินไป อาทิ ไม่อยากเชื่อสายตา ถึงขั้นต้องซูมดู, ยัยสุทำอะไรลงไป หมดสภาพครูประกวดเพลงละ, บ่เหมาะกับอายุเรา สุเอ้ย, ไม่อยากเชื่อว่าสุจะแต่งตัวแบบนี้ได้ สงสารลูกๆ เขา, ไม่เหมาะเลยค่ะ เพราะสุนารีคือตัวอย่างของนักร้องลูกทุ่งที่ดีและเรียบร้อยมาตลอด เป็นต้น
แต่งานนี้บางส่วนก็มองว่าไม่ได้โป๊ เพราะนี่มันปี 2025 แล้ว และชุดก็มีการเซฟอย่างดี ที่เห็นเป็นสีเนื้อ ก็คือกางเกง